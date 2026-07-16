Убийство Березовской: СБУ подтвердила, что подозреваемый Жикович был их внештатным сотрудником

Подозреваемый по делу об убийстве Анастасии Березовской Виталий Жикович привлекался к работе в Службе безопасности Украины в качестве открытого внештатного сотрудника с начала полномасштабного вторжения до апреля 2026 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом СБУ сообщила в ответ на запрос "Схем" (проект Радио Свобода).

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Напомним, ранее "Схемы", изучая фигурантов дела о покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, находящегося под санкциями, и его семью в Монако, а также об убийстве Березовской, выяснили, что до 2020 года Жикович работал полицейским в Киевской области.

Внештатный сотрудник

В ответ на вопрос о том, является ли Виталий Жикович действующим или бывшим сотрудником, в СБУ сообщили:

"Указанное вами лицо среди сотрудников-военнослужащих и работников, заключивших трудовой договор со Службой безопасности Украины, не числится и в предыдущие годы в СБУ военную службу не проходила и не работала. Вместе с тем, в начале полномасштабного вторжения как бывший офицер одного из правоохранительных органов Украины он находился в статусе гласного внештатного сотрудника СБУ".

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В спецслужбе отметили, что статус гласного внештатного сотрудника не давал Жиковичу доступа к серьезным государственным инструментам или секретным операциям. По информации ведомства, такие лица"не входят в личный состав Службы и не осуществляют оперативную деятельность самостоятельно".

"Они не наделены полномочиями по проведению оперативно-розыскных, контрразведывательных или следственных мероприятий, не принимают соответствующих процессуальных или управленческих решений", — уточнили в ведомстве.

Также в ведомстве добавили, что за свою работу Жикович не получал государственных выплат, а с апреля 2026 года "не имел никакого отношения к Службе безопасности Украины".

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Что этому предшествовало?

В Монако вечером 29 июня произошел мощный взрыв возле жилого дома на границе с Францией, в результате которого пострадали трое членов одной украинской семьи. По данным СМИ, речь идет о подпадающем под санкции украинском бизнесмене Ермолаеве и его близких.

СМИ писали, что в результате ранений женщине пришлось ампутировать обе ноги.

На видео с камер наблюдения видно, как подозреваемый в совершении теракта бросает рюкзак перед дверью дома. Его разыскивают. Сейчас считают, что он успел уехать на территорию Франции.

Премьер-министр Монако Кристоф Мирман заявил, что речь идет о спланированном нападении и теракте. Взрывчатка, якобы, могла содержать внутри болты и металлические детали.

Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что в Монако в результате взрыва пострадали трое членов одной семьи украинского происхождения, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Украинские дипломаты из посольства во Франции находятся на месте происшествия.

Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявил, что взрыв, в результате которого пострадали члены одной семьи украинского происхождения, квалифицирован как покушение на убийство.

Офис Генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело по факту совершенного заказного покушения на умышленное убийство трех членов украинской семьи бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

Впоследствии стало известно, что под Киевом было найдено тело гражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой в совершении покушения на Ермолаева.

Правоохранители задержали сотрудника ГУР и бывшего военного по подозрению в убийстве женщины. Им были предъявлены подозрения.

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