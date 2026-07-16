Убийство Березовской: СБУ подтвердила, что подозреваемый Жикович был их внештатным сотрудником
Подозреваемый по делу об убийстве Анастасии Березовской Виталий Жикович привлекался к работе в Службе безопасности Украины в качестве открытого внештатного сотрудника с начала полномасштабного вторжения до апреля 2026 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом СБУ сообщила в ответ на запрос "Схем" (проект Радио Свобода).
Напомним, ранее "Схемы", изучая фигурантов дела о покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, находящегося под санкциями, и его семью в Монако, а также об убийстве Березовской, выяснили, что до 2020 года Жикович работал полицейским в Киевской области.
Внештатный сотрудник
В ответ на вопрос о том, является ли Виталий Жикович действующим или бывшим сотрудником, в СБУ сообщили:
"Указанное вами лицо среди сотрудников-военнослужащих и работников, заключивших трудовой договор со Службой безопасности Украины, не числится и в предыдущие годы в СБУ военную службу не проходила и не работала. Вместе с тем, в начале полномасштабного вторжения как бывший офицер одного из правоохранительных органов Украины он находился в статусе гласного внештатного сотрудника СБУ".
В спецслужбе отметили, что статус гласного внештатного сотрудника не давал Жиковичу доступа к серьезным государственным инструментам или секретным операциям. По информации ведомства, такие лица"не входят в личный состав Службы и не осуществляют оперативную деятельность самостоятельно".
"Они не наделены полномочиями по проведению оперативно-розыскных, контрразведывательных или следственных мероприятий, не принимают соответствующих процессуальных или управленческих решений", — уточнили в ведомстве.
Также в ведомстве добавили, что за свою работу Жикович не получал государственных выплат, а с апреля 2026 года "не имел никакого отношения к Службе безопасности Украины".
Что этому предшествовало?
- В Монако вечером 29 июня произошел мощный взрыв возле жилого дома на границе с Францией, в результате которого пострадали трое членов одной украинской семьи. По данным СМИ, речь идет о подпадающем под санкции украинском бизнесмене Ермолаеве и его близких.
- СМИ писали, что в результате ранений женщине пришлось ампутировать обе ноги.
- На видео с камер наблюдения видно, как подозреваемый в совершении теракта бросает рюкзак перед дверью дома. Его разыскивают. Сейчас считают, что он успел уехать на территорию Франции.
- Премьер-министр Монако Кристоф Мирман заявил, что речь идет о спланированном нападении и теракте. Взрывчатка, якобы, могла содержать внутри болты и металлические детали.
- Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что в Монако в результате взрыва пострадали трое членов одной семьи украинского происхождения, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Украинские дипломаты из посольства во Франции находятся на месте происшествия.
- Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявил, что взрыв, в результате которого пострадали члены одной семьи украинского происхождения, квалифицирован как покушение на убийство.
- Офис Генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело по факту совершенного заказного покушения на умышленное убийство трех членов украинской семьи бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.
- Впоследствии стало известно, что под Киевом было найдено тело гражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой в совершении покушения на Ермолаева.
- Правоохранители задержали сотрудника ГУР и бывшего военного по подозрению в убийстве женщины. Им были предъявлены подозрения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль