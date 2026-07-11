Ни одна из версий мотива покушения на Ермолаева не является приоритетной, - генпрокурор Монако

Прокуратура Монако пока не определила приоритетную версию ни в отношении происхождения взрывчатки, ни в отношении мотива покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева.

Об этом заявил генеральный прокурор Монако Стефан Тибо, пишет Le Figaro, сообщает Цензор.НЕТ.

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Приоритетных версий нет

"Ни одна версия сегодня не является приоритетной", — заявил генпрокурор, комментируя ход расследования.

В то же время он не стал комментировать украинскую часть дела.

Тибо также рассказал, что провел длительную видеоконференцию со своим украинским коллегой. По его словам, правовая квалификация фактов может измениться после того, как судебные органы Монако получат материалы, переданные Украиной и другими странами, проводившими собственные расследования.

Расследование в Монако продолжается по статьям о "покушении на убийство, умышленном установлении взрывного устройства в преступных целях в общественном месте и участии в преступной группировке".

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Покушение на Ермолаева и убийство Березовской

В Монако вечером 29 июня произошел мощный взрыв возле жилого дома на границе с Францией, в результате которого пострадали трое членов одной украинской семьи. По данным СМИ, речь идет о подпадающем под санкции украинском бизнесмене Ермолаеве и его близких.

СМИ писали, что в результате ранений женщине пришлось ампутировать обе ноги.

На видео с камер наблюдения видно, как подозреваемый в совершении теракта бросает рюкзак перед дверью дома. Его разыскивают. Сейчас считают, что он успел уехать на территорию Франции.

Премьер-министр Монако Кристоф Мирман заявил, что речь идет о спланированном нападении и теракте. Взрывчатка, якобы, могла содержать внутри болты и металлические детали.

Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что в Монако в результате взрыва пострадали трое членов одной семьи украинского происхождения, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Украинские дипломаты из посольства во Франции находятся на месте происшествия.

Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявил, что взрыв, в результате которого пострадали члены одной семьи украинского происхождения, квалифицирован как покушение на убийство.

Офис Генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело по факту совершенного заказного покушения на умышленное убийство трех членов украинской семьи бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

Впоследствии стало известно, что под Киевом было найдено тело гражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой в совершении покушения на Ермолаева.

Правоохранители задержали сотрудника ГУР и бывшего военного по подозрению в убийстве женщины. Им были предъявлены подозрения.

9 июля суд поместил обоих подозреваемых — Реута и Жиковича — под стражу без права на освобождение под залог.

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