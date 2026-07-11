Жодна версія мотиву замаху на Єрмолаєва не є пріоритетною, - генпрокурор Монако

Прокуратура Монако наразі не визначила пріоритетної версії ані щодо походження вибухівки, ані щодо мотиву замаху на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва.

Про це заявив генеральний прокурор Монако Стефан Тібо, пише Le Figaro, інформує Цензор.НЕТ.

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Пріоритетних версій немає

"Жодна версія сьогодні не є пріоритетною", - заявив генпрокурор, коментуючи перебіг розслідування.

Водночас він не став коментувати українську частину справи.

Тібо також розповів, що провів тривалу відеоконференцію зі своїм українським колегою. За його словами, правова кваліфікація фактів може змінитися після того, як судові органи Монако отримають матеріали, передані Україною та іншими країнами, які проводили власні розслідування.

Розслідування у Монако триває за статтями про "замах на вбивство, умисне закладання вибухового пристрою в злочинних цілях в громадському місці та участь у злочинному угрупованні".

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Замах на Єрмолаєва і вбивство Березовської

У Монако ввечері 29 червня стався потужний вибух біля житлового будинку на кордоні з Францією, внаслідок якого постраждали троє членів однієї української родини. За даними ЗМІ, йдеться про підсанкційного українського бізнесмена Єрмолаєва і його близьких.

Медіа писали, що внаслідок поранень жінка зазнала ампутації обох ніг.

На відео з камер спостереження видно, як підозрюваний у скоєнні теракту кидає рюкзак перед дверима будинку. Його розшукують. Нині вважають, що він встиг виїхати на територію Франції.

Прем'єр-міністр Монако Крістоф Мірман заявив, що йдеться про спланований напад і теракт. Вибухівка, мовляв, могла містити всередині болти й металеві деталі.

Міністерство закордонних справ України підтвердило, що у Монако внаслідок вибуху постраждали троє членів однієї родини українського походження, двоє з яких перебувають у вкрай важкому стані. Українські дипломати з посольства у Франції перебувають на місці події.

Генпрокурор Монако Стефан Тібо заявив, що вибух, внаслідок якого постраждали члени однієї родини українського походження, кваліфіковано як замах на вбивство.

Офіс Генерального прокурора України розпочав кримінальне провадження за фактом закінченого замовного замаху на умисне вбивство трьох осіб української родини бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако.

Згодом стало відомо, що під Києвом було знайдено тіло громадянки України Анастасії Березовської, підозрюваної у здійсненні замаху на Єрмолаєва.

Правоохоронці затримали ГУРівця та колишнього військового за підозрою у вбивстві жінки. Їм повідомили про підозри.

9 липня суд відправив обох підозрюваних - Реута та Жиковича - під варту без права на внесення застави.

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