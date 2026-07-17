Задержан двойной агент РФ, корректировавший удары по Славянску, - СБУ
В Донецкой области задержан агент, одновременно работавший на ФСБ и ГРУ РФ и корректировавший удары рашистов по Славянску.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
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Так, россияне завербовали инженера местной теплосети в Telegram-канале, администратором которого была сотрудница Смоленского военного госпиталя.
"Установлено, что женщина поддерживала связь с обеими спецслужбами РФ, которые поручали ей поиск потенциальных "кандидатов" в агентурный аппарат.
После вербовки коммунальнищик под предлогом рабочих поездок объезжал прифронтовый город и его окрестности, чтобы выявить локации Сил обороны и "слить" их рашистам для новых обстрелов громады", - говорится в сообщении.
Мужчина собирал координаты украинских объектов для дальнейшей передачи представителям РФ.
СБУ задержала корректировщика, задокументировала его разведывательные вылазки и контакты с врагом, а на заключительном этапе операции задержала по месту жительства.
Во время обыска в его доме были обнаружены три телефона, которые он постоянно менял для конспиративной связи с рашистами.
В настоящее время ему сообщено о подозрении в государственной измене. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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