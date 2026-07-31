За $100 готовил удары РФ по энергообъектам Киевщины и Житомирщины: агенту сообщили о подозрении
СБУ разоблачила жителя Житомирской области, который, по данным следствия, согласился за 100 долларов сотрудничать с российскими спецслужбами и собирал информацию для подготовки ударов по энергетической инфраструктуре Киевской и Житомирской областей. Суд поместил подозреваемого под стражу без права освобождения под залог.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сотрудники СБУ разоблачили гражданина Украины, который по заданию представителя спецслужб РФ собирал разведывательную информацию для подготовки новой серии ракетно-дроновых ударов по объектам энергетической инфраструктуры Киевской и Житомирской областей.
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Придерживался пророссийских взглядов
По данным следствия, житель Житомирской области, работавший на предприятии по обработке гранита, поддерживал пророссийские взгляды и был завербован через Telegram. За выполнение заданий ему пообещали 100 долларов США.
Подозреваемый собирал сведения о тепловых электроцентралях и электроподстанциях, обеспечивающих электроснабжение двух регионов. Также он фиксировал места наибольшего сосредоточения личного состава и техники Сил обороны Украины, расположение оперативных аэродромов и военных полигонов.
Не допустили передачи разведывательной информации
Правоохранители своевременно раскрыли и пресекли его деятельность, не допустив передачи разведывательной информации представителям государства-агрессора.
23 июля 2026 года мужчине сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). На следующий день по ходатайству прокуратуры суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
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