За $100 готовил удары РФ по энергообъектам Киевщины и Житомирщины: агенту сообщили о подозрении

СБУ разоблачила жителя Житомирской области, который, по данным следствия, согласился за 100 долларов сотрудничать с российскими спецслужбами и собирал информацию для подготовки ударов по энергетической инфраструктуре Киевской и Житомирской областей. Суд поместил подозреваемого под стражу без права освобождения под залог.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генерального прокурора.

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Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сотрудники СБУ разоблачили гражданина Украины, который по заданию представителя спецслужб РФ собирал разведывательную информацию для подготовки новой серии ракетно-дроновых ударов по объектам энергетической инфраструктуры Киевской и Житомирской областей.

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Придерживался пророссийских взглядов

По данным следствия, житель Житомирской области, работавший на предприятии по обработке гранита, поддерживал пророссийские взгляды и был завербован через Telegram. За выполнение заданий ему пообещали 100 долларов США.



Подозреваемый собирал сведения о тепловых электроцентралях и электроподстанциях, обеспечивающих электроснабжение двух регионов. Также он фиксировал места наибольшего сосредоточения личного состава и техники Сил обороны Украины, расположение оперативных аэродромов и военных полигонов.

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Не допустили передачи разведывательной информации

Правоохранители своевременно раскрыли и пресекли его деятельность, не допустив передачи разведывательной информации представителям государства-агрессора.



23 июля 2026 года мужчине сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). На следующий день по ходатайству прокуратуры суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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