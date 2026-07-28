СБУ разоблачила таксиста-агента российского ГРУ, который корректировал обстрелы Краматорска. ФОТОРЕПОРТАЖ

Контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области еще одного информатора российской военной разведки.

Им оказался завербованный врагом таксист из Краматорска, который корректировал обстрелы прифронтового города и прилегающих территорий, сообщает Цензор.НЕТ.

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Как выяснилось в ходе расследования, рашисты использовали своего пособника для нанесения ударов по запасным командным пунктам, логистическим складам и боевым позициям Сил обороны.

Для выполнения задания врага фигурант под видом рабочих поездок объезжал прифронтовую местность и фиксировал на Google-карте пункты базирования и маршруты движения украинских войск.

Собранные сведения злоумышленник через мессенджер передавал своему родственнику – "связному" российского ГРУ, который проживает в РФ и сотрудничает со спецслужбой страны-агрессора.

Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали разведывательную деятельность корректировщика, обеспечили безопасность объектов Сил обороны и задержали агента по месту жительства.

В ходе обысков у него изъяли боевую гранату Ф-1, а также смартфон с доказательствами работы на врага.

В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Решается вопрос о дополнительной квалификации его преступлений.





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