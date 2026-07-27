По 15 лет тюрьмы получили трое предателей, по указанию россиян корректировавших обстрелы Киева и Одесщины
Согласно доказательной базе Службы безопасности, еще трое российских агентов, координировавших ракетно-дроновые атаки РФ на Киев и Одессу, были приговорены к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Так, двое фигурантов, осужденных в столице, - безработные местные жители, которых СБУ разоблачила в августе 2024 года, сообщает Цензор.НЕТ.
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Чтобы выполнить вражеское задание, злоумышленники арендовали квартиру с "панорамным" видом на объекты критической инфраструктуры Киева и установили там видеокамеры с удаленным доступом для российских спецслужбистов.
С помощью этих устройств рашисты надеялись выявить местоположения украинской ПВО во время новых обстрелов города.
Кроме того, диверсанты пытались создать собственные агентурные ячейки для корректировки вражеских ударов в Полтавской и Черниговской областях. Для этого они планировали вербовать местных жителей через Telegram.
Еще одним осужденным является руководитель крюинговой компании, которого СБУ задержала в мае 2025 года, когда он проводил доразведку вблизи потенциальной "цели" в Одесской области.
Как выяснило расследование, агент объезжал область, чтобы выявить расположение зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций, прикрывающих побережье и акваторию Черного моря.
Собранные координаты он передавал куратору из РФ для подготовки новой серии ударов по южному региону Украины.
В ходе обысков у него были обнаружены поддельные удостоверения представителя "редакции газеты" и местного водоканала, которые агент использовал в качестве прикрытия во время разведывательных вылазок.
По материалам СБУ суд признал злоумышленников виновными в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- государственная измена, совершенная в условиях военного положения;
- диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения;
- организация подготовки к диверсии, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения;
- организация подготовки к препятствованию законной деятельности ВСУ и других воинских формирований в особый период, совершенного по предварительному сговору группой лиц.
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