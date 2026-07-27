СБУ сорвала теракт в Харьковской области: агенты ФСБ заманивали военных на "благотворительную вечеринку", чтобы отравить

Военная контрразведка Службы безопасности, под личной координацией главы СБУ генерал-майора Александра Поклада, сорвала серию терактов российских спецслужб в Харьковской области. По итогам многоэтапной спецоперации задержаны два агента ФСБ, которые готовили ликвидацию украинских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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"Фейковая вечеринка": как агенты ФСБ пытались отравить несколько десятков военных

Как установило расследование, оба агента были завербованы врагом дистанционно через Telegram-каналы по поиску "легких заработков". Согласившись на сотрудничество с агрессором, они сначала выполняли тестовые задания: делали фото- и видеофиксацию отдельных объектов, а также устроили поджог автомобиля Сил обороны.

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Впоследствии рашисты привлекли агентов к попытке убить воинов Сил обороны во время "благотворительной" вечеринки, которую на самом деле организовали российские спецслужбы.

Согласно материалам дела, чтобы заманить украинских военных на "тематическое мероприятие", эти фигуранты арендовали дом за городом и разместили приглашения на вечеринку в ряде местных Telegram-каналов.

Взрывчатка весом 10 кг и синтез компонентов: подготовка к масштабному теракту

По замыслу врага, во время проведения мероприятия агенты должны были подсыпать в напитки сильнодействующие вещества, употребление которых приводит к летальному исходу.

Установлено, что посетить вечеринку согласились несколько десятков человек, большинство из которых являются представителями Сил обороны.

Параллельно с этим фигуранты получили задание от куратора изготовить мощную бомбу с взрывным зарядом весом 10 кг.

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Задержание и подозрения

Сотрудники военной контрразведки СБУ действовали на опережение и задержали одного из фигурантов, когда он переносил самодельное взрывное устройство (СВУ) в своем рюкзаке. Другую агентку, жительницу Харьковской области, задержали в арендованном доме, где она синтезировала компоненты для бомбы.

В ходе обысков у фигурантов изъяты компоненты для СВУ, а также телефоны с доказательствами работы на врага, в частности с поручениями российского куратора относительно других разведывательно-диверсионных задач.

В настоящее время задержанным, в соответствии с совершенными преступлениями, сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (террористический акт);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Подозреваемым грозит пожизненное заключение.

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