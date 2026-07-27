СБУ зірвала теракт на Харківщині: агенти ФСБ заманювали військових на "благодійну вечірку", щоб отруїти. ВІДЕО+ФОТО

Військова контррозвідка Служби безпеки, за особистої координації очільника СБУ генерал-майора Олександра Поклада, зірвала серію терактів російських спецслужб у Харківській області. За результатами багатоходової спецоперації затримано двох агентів фсб, які готували ліквідацію українських військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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"Фейкова вечірка": як агенти ФСБ намагалися отруїти декілька десятків військових

Як встановило розслідування, обоє агентів були завербовані ворогом дистанційно через Телеграм-канали із пошуку "легких заробітків". Погодившись на співпрацю з агресором, вони спочатку виконували тестові завдання: робили фото- та відеофіксацію окремих об’єктів, а також здійснили підпал автомобіля Сил оборони.

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Згодом рашисти залучили агентів до спроби убити воїнів Сил оборони під час "благодійної" вечірки, яку насправді організували російські спецслужби.

За матеріалами справи, щоб заманити українських військових на "тематичний захід" ці фігуранти зняли будинок за містом і розмістили запрошення на вечірку в низці місцевих Телеграм-каналів.

Вибухівка на 10 кг та синтез компонентів: підготовка до масштабного теракт

За задумом ворога, під час проведення заходу агенти мали підсипати у напої сильнодіючі речовини, вживання яких призводить до летальних наслідків.

Встановлено, що відвідати вечірку погодилися декілька десятків осіб, більшість із яких є представниками Сил оборони.

Паралельно з цим фігуранти отримали завдання від куратора виготовити потужну бомбу із вибуховою частиною на 10 кг.

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Затримання та підозри

Співробітники військової контррозвідки СБУ спрацювали на випередження і затримали одного з фігурантів, коли він переносив саморобний вибуховий пристрій (СВП) у своєму рюкзаку. Іншу агентку, мешканку Харківської області, затримано в орендованому будинку, де вона синтезувала складові до бомби.

Під час обшуків у фігурантів вилучено складові до СВП, а також телефони із доказами роботи на ворога, зокрема із дорученнями російського куратора щодо інших розвідувально-підривних завдань.

Наразі затриманим, відповідно до вчинених злочинів, повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (терористичний акт);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Фігурантам обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Підозрюваним загрожує довічне ув’язнення.

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