Дві неповнолітні дівчини отруїли військового наркотиками у Харкові, убивство знімали на відео для куратора з РФ, - прокуратура
У Харкові двох неповнолітніх дівчат підозрюють в отруєнні військовослужбовця. Підлітки діяли за вказівками російського куратора, який пообіцяв їм 5 тисяч доларів за вбивство.
Про це повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Юрій Папуша в інтерв’ю Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.
Як вбили військового на замовлення РФ
Зазначається, що наприкінці минулого року одна з дівчат через Телеграм отримала від російського куратора пропозицію за $5 тисяч вбити військовослужбовця Нацгвардії. Вона прийняла пропозицію і вирішила залучити свою подругу.
За словами Папуша, в лютому 2026 року дівчата запросили військового нібито на спільний відпочинок у готель. Вони заздалегідь через поштомат отримали метадон (наркотичну речовину) від замовника і за інструкцією підмішали до горілки, яку дали військовому.
Намагалися приховати злочин
"Російський куратор, який спостерігав за подіями через відеозв’язок, наказав задушити військового. Хоча на той момент, як встановили експерти у межах слідства, чоловік уже помер унаслідок отруєння. Одна з дівчат одягнула потерпілому на голову поліетиленовий пакет, перекривши доступ повітря, після чого накрила його обличчя подушкою та утримувала її", — розповів Юрій Папуша.
Дівчата увесь процес зняли на відео, а щоб приховати сліди, знищили пакування від наркотика.
Правоохоронці оперативно встановили обох виконавиць, вони перебувають під вартою. Факт убивства неповнолітні визнають. Інші деталі та версії подій від підозрюваних наразі не розголошуються.
- Нагадаємо, раніше голова Нацполіції Іван Вигівський заявив, що росіяни почали активно вербувати неповнолітніх дівчат через Телеграм для вбивств українських військових. Від початку 2026 року правоохоронці зафіксували вже 6 таких замовних убивств на замовлення російських спецслужб, організованих через месенджери.
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Але давайте чесно - через сексуальну революцію + агресивний макіяж вони виглядають " на всі 30+ " ( потаскані/досвічені)
Як чуть шо хлопцями - "вона ж непавналітня... Вана ж дєвачка... "
А як трахатись з гуртом на п'яних "впісках" так здоров'я вистачає ???
Аніже дєті млять !!!!
Защітім пєрєростков от пєдафілов млять !!!
🤬🤬🤬👾🤢🤢🤢🤮