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Новини Вбивство військових
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Дві неповнолітні дівчини отруїли військового наркотиками у Харкові, убивство знімали на відео для куратора з РФ, - прокуратура

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У Харкові двох неповнолітніх дівчат підозрюють в отруєнні військовослужбовця. Підлітки діяли за вказівками російського куратора, який пообіцяв їм 5 тисяч доларів за вбивство.

Про це повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Юрій Папуша в інтерв’ю Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

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Як вбили військового на замовлення РФ

Зазначається, що наприкінці минулого року одна з дівчат через Телеграм отримала від російського куратора пропозицію за $5 тисяч вбити військовослужбовця Нацгвардії. Вона прийняла пропозицію і вирішила залучити свою подругу.

За словами Папуша, в лютому 2026 року дівчата запросили військового нібито на спільний відпочинок у готель. Вони заздалегідь через поштомат отримали метадон (наркотичну речовину) від замовника і за інструкцією підмішали до горілки, яку дали військовому.

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Намагалися приховати злочин

"Російський куратор, який спостерігав за подіями через відеозв’язок, наказав задушити військового. Хоча на той момент, як встановили експерти у межах слідства, чоловік уже помер унаслідок отруєння. Одна з дівчат одягнула потерпілому на голову поліетиленовий пакет, перекривши доступ повітря, після чого накрила його обличчя подушкою та утримувала її", — розповів Юрій Папуша.

Дівчата увесь процес зняли на відео, а щоб приховати сліди, знищили пакування від наркотика. 

Правоохоронці оперативно встановили обох виконавиць, вони перебувають під вартою. Факт убивства неповнолітні визнають. Інші деталі та версії подій від підозрюваних наразі не розголошуються.

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  • Нагадаємо, раніше голова Нацполіції Іван Вигівський заявив, що росіяни почали активно вербувати неповнолітніх дівчат через Телеграм для вбивств українських військових. Від початку 2026 року правоохоронці зафіксували вже 6 таких замовних убивств на замовлення російських спецслужб, організованих через месенджери.

Автор: 

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Топ коментарі
+18
Звісно всякі бувають серед Наріду....
Але давайте чесно - через сексуальну революцію + агресивний макіяж вони виглядають " на всі 30+ " ( потаскані/досвічені)
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08.07.2026 20:29 Відповісти
+17
в цій новині дивно все. а що робив військовий в готелі з двома неповнолітніми дівчатами?
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08.07.2026 20:26 Відповісти
+13
УХУ їли....
Як чуть шо хлопцями - "вона ж непавналітня... Вана ж дєвачка... "
А як трахатись з гуртом на п'яних "впісках" так здоров'я вистачає ???
Аніже дєті млять !!!!
Защітім пєрєростков от пєдафілов млять !!!
🤬🤬🤬👾🤢🤢🤢🤮
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08.07.2026 20:27 Відповісти

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