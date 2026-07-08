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Новости Убийство военных
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Две несовершеннолетние девушки отравили военного наркотиками в Харькове, убийство снимали на видео для куратора из РФ, — прокуратура

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В Харькове двух несовершеннолетних девушек подозревают в отравлении военнослужащего. Подростки действовали по указаниям российского куратора, который пообещал им 5 тысяч долларов за убийство.

Об этом сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Юрий Папуша в интервью "Укринформу", сообщает "Цензор.НЕТ".

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Как убили военного по заказу РФ

Отмечается, что в конце прошлого года одна из девушек через Telegram получила от российского куратора предложение за 5 тысяч долларов убить военнослужащего Нацгвардии. Она приняла предложение и решила привлечь свою подругу.

По словам Папуша, в феврале 2026 года девушки пригласили военного якобы на совместный отдых в отель. Они заранее через почтомат получили метадон (наркотическое вещество) от заказчика и, следуя инструкции, подмешали его в водку, которую дали военному.

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Пытались скрыть преступление

"Российский куратор, наблюдавший за происходящим по видеосвязи, приказал задушить военного. Хотя на тот момент, как установили эксперты в ходе следствия, мужчина уже скончался вследствие отравления. Одна из девушек надела на голову потерпевшего полиэтиленовый пакет, перекрыв доступ воздуха, после чего накрыла его лицо подушкой и прижимала ее", — рассказал Юрий Папуша.

Девушки весь процесс сняли на видео, а чтобы скрыть следы, уничтожили упаковку от наркотика. 

Правоохранители оперативно установили личности обеих исполнительниц, они находятся под стражей. Факт убийства несовершеннолетние признают. Другие детали и версии событий от подозреваемых пока не разглашаются.

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  • Напомним, ранее глава Нацполиции Иван Выговский заявил, что россияне начали активно вербовать несовершеннолетних девушек через Telegram для убийств украинских военных. С начала 2026 года правоохранители зафиксировали уже 6 таких заказных убийств по заказу российских спецслужб, организованных через мессенджеры.

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Топ комментарии
+17
в цій новині дивно все. а що робив військовий в готелі з двома неповнолітніми дівчатами?
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08.07.2026 20:26 Ответить
+16
Звісно всякі бувають серед Наріду....
Але давайте чесно - через сексуальну революцію + агресивний макіяж вони виглядають " на всі 30+ " ( потаскані/досвічені)
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08.07.2026 20:29 Ответить
+12
УХУ їли....
Як чуть шо хлопцями - "вона ж непавналітня... Вана ж дєвачка... "
А як трахатись з гуртом на п'яних "впісках" так здоров'я вистачає ???
Аніже дєті млять !!!!
Защітім пєрєростков от пєдафілов млять !!!
🤬🤬🤬👾🤢🤢🤢🤮
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08.07.2026 20:27 Ответить

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