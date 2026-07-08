Две несовершеннолетние девушки отравили военного наркотиками в Харькове, убийство снимали на видео для куратора из РФ, — прокуратура

В Харькове двух несовершеннолетних девушек подозревают в отравлении военнослужащего. Подростки действовали по указаниям российского куратора, который пообещал им 5 тысяч долларов за убийство.

Об этом сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Юрий Папуша в интервью "Укринформу", сообщает "Цензор.НЕТ".

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Как убили военного по заказу РФ

Отмечается, что в конце прошлого года одна из девушек через Telegram получила от российского куратора предложение за 5 тысяч долларов убить военнослужащего Нацгвардии. Она приняла предложение и решила привлечь свою подругу.

По словам Папуша, в феврале 2026 года девушки пригласили военного якобы на совместный отдых в отель. Они заранее через почтомат получили метадон (наркотическое вещество) от заказчика и, следуя инструкции, подмешали его в водку, которую дали военному.

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Пытались скрыть преступление

"Российский куратор, наблюдавший за происходящим по видеосвязи, приказал задушить военного. Хотя на тот момент, как установили эксперты в ходе следствия, мужчина уже скончался вследствие отравления. Одна из девушек надела на голову потерпевшего полиэтиленовый пакет, перекрыв доступ воздуха, после чего накрыла его лицо подушкой и прижимала ее", — рассказал Юрий Папуша.

Девушки весь процесс сняли на видео, а чтобы скрыть следы, уничтожили упаковку от наркотика.

Правоохранители оперативно установили личности обеих исполнительниц, они находятся под стражей. Факт убийства несовершеннолетние признают. Другие детали и версии событий от подозреваемых пока не разглашаются.

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