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Новости Убийство военных
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Военный получил пожизненное за расстрел инструкторов в учебном центре на Черниговщине, - Офис генпрокурора

мобилизованный расстрелял инструкторов

По результатам публичного обвинения, выдвинутого прокурорами Черниговской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона, военнослужащий был приговорен к пожизненному лишению свободы за умышленное убийство двух инструкторов и покушение на убийство еще одного.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

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Прокуроры доказали, что в июле 2025 года во время прохождения базовой общевойсковой подготовки в одном из учебных центров в Черниговской области мужчина решил отомстить инструкторам из-за их требовательности к дисциплине и учебному процессу.

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Открыл прицельный огонь по трем инструкторам

Как отмечается, во время занятий по огневой подготовке на полигоне он открыл прицельный огонь по трем инструкторам. Двое военнослужащих погибли на месте от полученных ранений, еще один выжил благодаря бронежилету, который остановил пулю.

Дальнейшие действия осужденного пресекли другие военнослужащие, после чего его задержали правоохранители.

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Что обнаружили судебно-психиатрические экспертизы?

По данным Офиса генпрокурора, судебно-психиатрические экспертизы подтвердили вменяемость обвиняемого и его способность осознавать свои действия и управлять ими.

  • Приговором Черниговского районного суда Черниговской области от 9 июня 2026 года он признан виновным по п. 1, 8 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п. 1, 8 ч. 2 ст. 115 УК Украины и назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Автор: 

приговор (1328) расстрел (543) мобилизация (3098) Офис Генпрокурора (3149)
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Топ комментарии
+18
Якщо судово-психіатрична експертиза працює так само як ВЛК, тоді зрозуміло.
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13.06.2026 10:31 Ответить
+11
Писали, що він психічно хворий
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13.06.2026 10:25 Ответить
+8
У нас з роботи забрали людину, безобідного шизофреніка-говорив сам з собою, бух хворий на енцефаліт це дало ускладнення на мозок, для лікарів ВЛК похер годен... попав на учебку в Миколаїв, там чуть горя не натворив добре що інструктора побачили, що з людиною геть щось не то і відправили на дурку.
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13.06.2026 10:52 Ответить
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Писали, що він психічно хворий
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13.06.2026 10:25 Ответить
під дурника закосив ,не вийшло
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13.06.2026 10:28 Ответить
Якщо судово-психіатрична експертиза працює так само як ВЛК, тоді зрозуміло.
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13.06.2026 10:31 Ответить
Ти маєш відповідну освіту, часто зустрічався з судово-психіатричною експертизою, і читав її висновки? Люди, за підпис в ній, несуть ПЕРСОНАЛЬНУ відповідальність. Мені відомий один випадок, коли за подібне "липування" (тільки в "судово-медичній"), фахівець вилетів, з тріском, зі СМЕ, був позбавлений фаху, і зараз працює простим фельдшером.
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13.06.2026 10:49 Ответить
За ВЛК також несуть і що?
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13.06.2026 11:08 Ответить
Знаєш - я звик до КОНКРЕТИКИ... Якщо є "Висновок ВЛК", з яким не згодні "зацікавлені особи" - його можна оскаржить, у встановленому законом, порядку. Якщо оскарження немає (а я впевнений, що так і є) - то про що тоді мова? Це означає, що "зацікавлені особи" з рішенням погодилися, за замовчуванням...
Саме так діє ЗАКОН...
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13.06.2026 11:14 Ответить
Що дозволять бусифікованому кудись щось подвти і оскаржити?
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13.06.2026 11:18 Ответить
Я чекаю АРГУМЕНТІВ - а не "пустопорожнього балабольства"...
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13.06.2026 11:36 Ответить
Так це аргумент.Людина не може нічого оскарджити,бо везуть в бусику на бзвп.А ВЛК триває кілька хвилин.А в навчальному центрі ще й руки протягають до тих,хто каже,що бігти і виконувати фізичні вправи не може.Це 100 відсоткові аргументи.
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13.06.2026 11:43 Ответить
"Пустопорожнє балабольство"... Або КОНКРЕТИКА, або "йди нахилом"...
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13.06.2026 11:53 Ответить
Конкретика,що на влк визнають придатними.А ти почав лити воду,про закон.
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13.06.2026 11:56 Ответить
Ясно... Твоя справа... Ти - "ідеш нахилом"... Підтримувать пустопорожнє балабольство не маю бажання...
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13.06.2026 12:00 Ответить
Так ти вже пішов.
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13.06.2026 12:29 Ответить
Враховуючи, що Верховний суд іншої думки з цього приводу а позиція викладена верховним судом є обов'язковою при ухваленні рішень, то виходить, що закон діє таки інакше.
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13.06.2026 11:19 Ответить
Конкретизуй викладене... З посиланням на висновки Верховного суду... І в чому ти бачиш "розбіжності"?...
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13.06.2026 11:37 Ответить
Справа №446/407/24
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13.06.2026 11:43 Ответить
Справа №..........................не дає відповіді на поставлене мною ДРУГЕ питання... І, до речі - не треба на мене перекладать обов'язок доказування моєї "неправоти". "Доказування лежить на тому, хто доказує...". Викладай витяг зі справи, і пояснюй, в чому я "неправий".
Ти вліз у "юридичний спір". Тому будемо вести полеміку ЮРИДИЧНО ...
"Поїхали"... Вважай, що ми з тобою у залі суду, під час судового процесу...
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13.06.2026 11:51 Ответить
А лікарі самі мне бачать проблем і непридатність.
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13.06.2026 11:20 Ответить
Чого ти хочеш від МЕНЕ? Підтримання "пустопорожнього триндєжу"? Маємо "юридичну ситуацію", з "юридичними наслідками". Що саме? Визнання людини "придатною до служби", та зміною її "правового статусу" - з "громадянина", на "мобілізованого військовозобов'язаного". Ти висловлюєш сумнів, по даному факту... Я тобі пояснив порядок оскарження цього "юридичного факту". Ти висловив незгоду. Викладай аргументи...
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13.06.2026 11:34 Ответить
Людину визнали на влк придатною і одразу везуть на бзвп.Куди і що тоді подавати?Ви тут патякаєте за якийсь закон.Але в даних випадках закони не працюють.Бо людина нічого подати і оскаржити не зможе.Її просто визнають придатною і везуть на бзвп.
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13.06.2026 11:40 Ответить
З того моменту людина потрапляє в "іншу реальність"? Вона втрачає зв'язок зі світом?... Рідні не знали про пропажу родича? Подали заяву на розшук?
Давай - КОНКРЕТНО... А не "********* завернуть"...
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13.06.2026 11:45 Ответить
Рідні може не можуть фізично нічого подавати,або померли,або не було.Тут конкретика в тому,що на влк людину визнають придатною і не посилають на дообстежненя.5 хвилин влк і поїхв на бзвп.5 хвилин влк не може тривати.За 5 хвилин комісія не проходиться.
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13.06.2026 11:53 Ответить
Ти ще ТУТ? Я думав - ти вже "пішов"...
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13.06.2026 12:01 Ответить
Не думай,це не твоє.
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13.06.2026 12:02 Ответить
Ну, я ж не винен, що до тебе "Доходить на третій день - як до жирафи...".
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13.06.2026 12:05 Ответить
Так до тебе взагалі не доходитть.Ти тут за цунамі від ядерних бомб говорив.Таке на москальских пропагандиських каналах розповідають.дуже тупим людям.
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13.06.2026 12:24 Ответить
У мене єдине питання: Ми тут обговорюємо "юридичну ситуацію", чи мою особу?
"Іди нахилом!"...
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13.06.2026 12:30 Ответить
Ми тут обговорюємо всю ситуацію.Спочатку ти сказав,що можна подавти оскарЖення.Я написав,що людина сама зробити цього не може.Потім ти сказав вже за родичів.А суть то в самій влк і що там визнаються всі придатними і що сама влк триває 5 хвилин.
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13.06.2026 12:32 Ответить
Вони заглядають в комп'ютер і бачуть скільки разів людина зверталась до лікаря і які має діагнози. Лікування в бабок і народними методами не фіксується.
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13.06.2026 12:05 Ответить
Його невідправили на дообстеження.
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13.06.2026 12:25 Ответить
А це вже платна послуга.
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13.06.2026 12:28 Ответить
Лкарі просто всіх визнають придатними і все.Лікарі винні.І ті хто в навчальному центрі.По людині ж видно,що з ним щось не так.Почали десь пресувати.В результаті кілька трупів і поламані долі.Є випадкти де засуджені порізали інструкторів.Але точно невідомо,чи смертельно.
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13.06.2026 12:34 Ответить
Яка відповідальність, ви мали з ними справу? Корупція як і повсюди.
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13.06.2026 11:26 Ответить
Ти прийшов "потриндіть завернуть"? Я звик до КОНКРЕТИКИ...
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13.06.2026 11:42 Ответить
Циган сина бив не за то, що вкрав, а за то, що попався.
Так і тут - з тріском не тому, що сфальшував, а тому, що попався. Тим більше, фальсифікація судово-медичної, тобто, доказів кримінальної справи то не з тріском, а чистий кримінал, а тому стаття КК.
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13.06.2026 11:29 Ответить
Там не було "справи"... Була "відмова в порушенні". Тому так легко і відбувся - бо потім справу, таки, порушили, і винні "сіли"...
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13.06.2026 11:40 Ответить
Тут фішка могла бути в чому: простіше визнати його підсудним й запроторити за грати, де він вже нічого не натворить, бо якщо визнаєш психічно хворим й не підсудним, він, після лікування вийде на волю й натворить нових не гарних речей. З кого за це потім спитають - питання риторичне.
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13.06.2026 10:57 Ответить
Хороша відмазка.
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13.06.2026 10:32 Ответить
"На сарае написано "Х*Й" - а там дрова лежат..."
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13.06.2026 10:43 Ответить
У нас з роботи забрали людину, безобідного шизофреніка-говорив сам з собою, бух хворий на енцефаліт це дало ускладнення на мозок, для лікарів ВЛК похер годен... попав на учебку в Миколаїв, там чуть горя не натворив добре що інструктора побачили, що з людиною геть щось не то і відправили на дурку.
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13.06.2026 10:52 Ответить
Психічна хвороба і осудність, то є дещо різні речі. Тут питання до ВЛК, щодо самої придатності його до ВС, особливо з огляду на той факт, що свого часу йому встановлювалася ІІІ група інвалідності у зв'язку з психічним захворюванням. Враховуючи таку біографію, адекватний психіатр мав направити його на дообстеження, з метою з'ясування його реального психічного стану, чого у даному випадку зроблено не було.
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13.06.2026 11:04 Ответить
І коли влкшники будуть відповідати за скоєне?
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13.06.2026 11:27 Ответить
Після касаційного перегляду або навіть рішення ЄСПЧ. Але враховуючи строки давності, то швидше за все ніколи.
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13.06.2026 11:32 Ответить
Неосудний і психічно хворий - це далеко не завжди одне і те ж. Він був інвалідом офіційно за психічною хворобою. Купляти - навряд чи, купив би щось інше, з таким на роботу не візьмуть.
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13.06.2026 11:31 Ответить
кацапе а ну но покажи мені хоч одну фоточку де українського військового саджають на плянку, бо я можу відео тобі надігнати з нарізками до яких ти звикло, то там то тут кацапські війскові чи сосуть чийсь половий орган, чи сідають на пляшку по команді, чи малюють у себе на спині чИчня, дОгистан це круто.
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13.06.2026 10:41 Ответить
Міг просто відмовитись служити, отримав би три роки за гратами, а так дебіл убив людей і в результаті сидітиме довічно...
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13.06.2026 10:46 Ответить
дыбилы его просто очень просили послужить
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13.06.2026 11:26 Ответить
Медкомісію хтось проводив? Бо вилика то щось інше.
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13.06.2026 10:47 Ответить
схоже,ти так як в кіні: рєбят,на єво мєстє должен бить я? вгадав?
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13.06.2026 11:05 Ответить
Й тим що наводять ракети треба довічне давати теж !
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13.06.2026 11:17 Ответить
а хто порушим прясягу і втік, гідний продовжувати бути офіцером7
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13.06.2026 11:29 Ответить
в т.р. і закордон
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13.06.2026 11:30 Ответить
Это очень как-то низко, чувак состоял на учёте у психиатра а тут он вдруг стал здоровым психически и всё осознавал, так оно конечное удобнее, но так мы можем потерять много чего, включая Украину.
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13.06.2026 11:35 Ответить
А так не дай Бог ти і тцкшників розстріляв, влк ви бачите кого берете чи сліпі і глухі?
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13.06.2026 11:45 Ответить
 
 