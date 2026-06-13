Военный получил пожизненное за расстрел инструкторов в учебном центре на Черниговщине, - Офис генпрокурора

По результатам публичного обвинения, выдвинутого прокурорами Черниговской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона, военнослужащий был приговорен к пожизненному лишению свободы за умышленное убийство двух инструкторов и покушение на убийство еще одного.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

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Прокуроры доказали, что в июле 2025 года во время прохождения базовой общевойсковой подготовки в одном из учебных центров в Черниговской области мужчина решил отомстить инструкторам из-за их требовательности к дисциплине и учебному процессу.

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Открыл прицельный огонь по трем инструкторам

Как отмечается, во время занятий по огневой подготовке на полигоне он открыл прицельный огонь по трем инструкторам. Двое военнослужащих погибли на месте от полученных ранений, еще один выжил благодаря бронежилету, который остановил пулю.

Дальнейшие действия осужденного пресекли другие военнослужащие, после чего его задержали правоохранители.

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Что обнаружили судебно-психиатрические экспертизы?

По данным Офиса генпрокурора, судебно-психиатрические экспертизы подтвердили вменяемость обвиняемого и его способность осознавать свои действия и управлять ими.