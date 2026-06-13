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Новини Вбивство військових
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Військовий отримав довічне за розстріл інструкторів у навчальному центрі на Чернігівщині, - Офіс генпрокурора

мобілізований розстріляв інструкторів

За публічного обвинувачення прокурорів Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону військовослужбовця засуджено до довічного позбавлення волі за умисне вбивство двох інструкторів та замах на вбивство ще одного.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Прокурори довели, що у липні 2025 року під час проходження базової загальновійськової підготовки в одному з навчальних центрів на Чернігівщині чоловік вирішив помститися інструкторам через їхню вимогливість до дисципліни та навчального процесу.

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Відкрив прицільний вогонь по трьох інструкторах

Як зазначається, під час занять з вогневої підготовки на полігоні він відкрив прицільний вогонь по трьох інструкторах. Двоє військовослужбовців загинули на місці від отриманих поранень, ще один вижив завдяки бронежилету, який зупинив кулю.

Подальші дії засудженого припинили інші військовослужбовці, після чого його затримали правоохоронці.

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Що виявили судово-психіатричні експертизи?

За даними Офісу генпрокурора, судово-психіатричні експертизи підтвердили осудність обвинуваченого та його здатність усвідомлювати свої дії й керувати ними.

  • Вироком Чернігівського районного суду Чернігівської області від 9 червня 2026 року його визнано винним за п. 1, 8 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п. 1, 8 ч. 2 ст. 115 КК України та призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Автор: 

вирок (1199) розстріл (311) мобілізація (3446) Офіс Генпрокурора (3925)
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Топ коментарі
+18
Якщо судово-психіатрична експертиза працює так само як ВЛК, тоді зрозуміло.
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13.06.2026 10:31 Відповісти
+11
Писали, що він психічно хворий
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13.06.2026 10:25 Відповісти
+8
У нас з роботи забрали людину, безобідного шизофреніка-говорив сам з собою, бух хворий на енцефаліт це дало ускладнення на мозок, для лікарів ВЛК похер годен... попав на учебку в Миколаїв, там чуть горя не натворив добре що інструктора побачили, що з людиною геть щось не то і відправили на дурку.
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13.06.2026 10:52 Відповісти
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Писали, що він психічно хворий
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13.06.2026 10:25 Відповісти
під дурника закосив ,не вийшло
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13.06.2026 10:28 Відповісти
Якщо судово-психіатрична експертиза працює так само як ВЛК, тоді зрозуміло.
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13.06.2026 10:31 Відповісти
Ти маєш відповідну освіту, часто зустрічався з судово-психіатричною експертизою, і читав її висновки? Люди, за підпис в ній, несуть ПЕРСОНАЛЬНУ відповідальність. Мені відомий один випадок, коли за подібне "липування" (тільки в "судово-медичній"), фахівець вилетів, з тріском, зі СМЕ, був позбавлений фаху, і зараз працює простим фельдшером.
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13.06.2026 10:49 Відповісти
За ВЛК також несуть і що?
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13.06.2026 11:08 Відповісти
Знаєш - я звик до КОНКРЕТИКИ... Якщо є "Висновок ВЛК", з яким не згодні "зацікавлені особи" - його можна оскаржить, у встановленому законом, порядку. Якщо оскарження немає (а я впевнений, що так і є) - то про що тоді мова? Це означає, що "зацікавлені особи" з рішенням погодилися, за замовчуванням...
Саме так діє ЗАКОН...
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13.06.2026 11:14 Відповісти
Що дозволять бусифікованому кудись щось подвти і оскаржити?
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13.06.2026 11:18 Відповісти
Я чекаю АРГУМЕНТІВ - а не "пустопорожнього балабольства"...
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13.06.2026 11:36 Відповісти
Так це аргумент.Людина не може нічого оскарджити,бо везуть в бусику на бзвп.А ВЛК триває кілька хвилин.А в навчальному центрі ще й руки протягають до тих,хто каже,що бігти і виконувати фізичні вправи не може.Це 100 відсоткові аргументи.
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13.06.2026 11:43 Відповісти
"Пустопорожнє балабольство"... Або КОНКРЕТИКА, або "йди нахилом"...
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13.06.2026 11:53 Відповісти
Конкретика,що на влк визнають придатними.А ти почав лити воду,про закон.
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13.06.2026 11:56 Відповісти
Ясно... Твоя справа... Ти - "ідеш нахилом"... Підтримувать пустопорожнє балабольство не маю бажання...
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13.06.2026 12:00 Відповісти
Так ти вже пішов.
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13.06.2026 12:29 Відповісти
Враховуючи, що Верховний суд іншої думки з цього приводу а позиція викладена верховним судом є обов'язковою при ухваленні рішень, то виходить, що закон діє таки інакше.
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13.06.2026 11:19 Відповісти
Конкретизуй викладене... З посиланням на висновки Верховного суду... І в чому ти бачиш "розбіжності"?...
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13.06.2026 11:37 Відповісти
Справа №446/407/24
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13.06.2026 11:43 Відповісти
Справа №..........................не дає відповіді на поставлене мною ДРУГЕ питання... І, до речі - не треба на мене перекладать обов'язок доказування моєї "неправоти". "Доказування лежить на тому, хто доказує...". Викладай витяг зі справи, і пояснюй, в чому я "неправий".
Ти вліз у "юридичний спір". Тому будемо вести полеміку ЮРИДИЧНО ...
"Поїхали"... Вважай, що ми з тобою у залі суду, під час судового процесу...
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13.06.2026 11:51 Відповісти
А лікарі самі мне бачать проблем і непридатність.
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13.06.2026 11:20 Відповісти
Чого ти хочеш від МЕНЕ? Підтримання "пустопорожнього триндєжу"? Маємо "юридичну ситуацію", з "юридичними наслідками". Що саме? Визнання людини "придатною до служби", та зміною її "правового статусу" - з "громадянина", на "мобілізованого військовозобов'язаного". Ти висловлюєш сумнів, по даному факту... Я тобі пояснив порядок оскарження цього "юридичного факту". Ти висловив незгоду. Викладай аргументи...
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13.06.2026 11:34 Відповісти
Людину визнали на влк придатною і одразу везуть на бзвп.Куди і що тоді подавати?Ви тут патякаєте за якийсь закон.Але в даних випадках закони не працюють.Бо людина нічого подати і оскаржити не зможе.Її просто визнають придатною і везуть на бзвп.
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13.06.2026 11:40 Відповісти
З того моменту людина потрапляє в "іншу реальність"? Вона втрачає зв'язок зі світом?... Рідні не знали про пропажу родича? Подали заяву на розшук?
Давай - КОНКРЕТНО... А не "********* завернуть"...
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13.06.2026 11:45 Відповісти
Рідні може не можуть фізично нічого подавати,або померли,або не було.Тут конкретика в тому,що на влк людину визнають придатною і не посилають на дообстежненя.5 хвилин влк і поїхв на бзвп.5 хвилин влк не може тривати.За 5 хвилин комісія не проходиться.
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13.06.2026 11:53 Відповісти
Ти ще ТУТ? Я думав - ти вже "пішов"...
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13.06.2026 12:01 Відповісти
Не думай,це не твоє.
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13.06.2026 12:02 Відповісти
Ну, я ж не винен, що до тебе "Доходить на третій день - як до жирафи...".
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13.06.2026 12:05 Відповісти
Так до тебе взагалі не доходитть.Ти тут за цунамі від ядерних бомб говорив.Таке на москальских пропагандиських каналах розповідають.дуже тупим людям.
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13.06.2026 12:24 Відповісти
У мене єдине питання: Ми тут обговорюємо "юридичну ситуацію", чи мою особу?
"Іди нахилом!"...
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13.06.2026 12:30 Відповісти
Ми тут обговорюємо всю ситуацію.Спочатку ти сказав,що можна подавти оскарЖення.Я написав,що людина сама зробити цього не може.Потім ти сказав вже за родичів.А суть то в самій влк і що там визнаються всі придатними і що сама влк триває 5 хвилин.
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13.06.2026 12:32 Відповісти
"Іди нахилом!"...
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13.06.2026 12:43 Відповісти
Вони заглядають в комп'ютер і бачуть скільки разів людина зверталась до лікаря і які має діагнози. Лікування в бабок і народними методами не фіксується.
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13.06.2026 12:05 Відповісти
Його невідправили на дообстеження.
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13.06.2026 12:25 Відповісти
А це вже платна послуга.
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13.06.2026 12:28 Відповісти
Лкарі просто всіх визнають придатними і все.Лікарі винні.І ті хто в навчальному центрі.По людині ж видно,що з ним щось не так.Почали десь пресувати.В результаті кілька трупів і поламані долі.Є випадкти де засуджені порізали інструкторів.Але точно невідомо,чи смертельно.
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13.06.2026 12:34 Відповісти
Яка відповідальність, ви мали з ними справу? Корупція як і повсюди.
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13.06.2026 11:26 Відповісти
Ти прийшов "потриндіть завернуть"? Я звик до КОНКРЕТИКИ...
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13.06.2026 11:42 Відповісти
Циган сина бив не за то, що вкрав, а за то, що попався.
Так і тут - з тріском не тому, що сфальшував, а тому, що попався. Тим більше, фальсифікація судово-медичної, тобто, доказів кримінальної справи то не з тріском, а чистий кримінал, а тому стаття КК.
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13.06.2026 11:29 Відповісти
Там не було "справи"... Була "відмова в порушенні". Тому так легко і відбувся - бо потім справу, таки, порушили, і винні "сіли"...
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13.06.2026 11:40 Відповісти
Тут фішка могла бути в чому: простіше визнати його підсудним й запроторити за грати, де він вже нічого не натворить, бо якщо визнаєш психічно хворим й не підсудним, він, після лікування вийде на волю й натворить нових не гарних речей. З кого за це потім спитають - питання риторичне.
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13.06.2026 10:57 Відповісти
Хороша відмазка.
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13.06.2026 10:32 Відповісти
"На сарае написано "Х*Й" - а там дрова лежат..."
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13.06.2026 10:43 Відповісти
У нас з роботи забрали людину, безобідного шизофреніка-говорив сам з собою, бух хворий на енцефаліт це дало ускладнення на мозок, для лікарів ВЛК похер годен... попав на учебку в Миколаїв, там чуть горя не натворив добре що інструктора побачили, що з людиною геть щось не то і відправили на дурку.
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13.06.2026 10:52 Відповісти
Психічна хвороба і осудність, то є дещо різні речі. Тут питання до ВЛК, щодо самої придатності його до ВС, особливо з огляду на той факт, що свого часу йому встановлювалася ІІІ група інвалідності у зв'язку з психічним захворюванням. Враховуючи таку біографію, адекватний психіатр мав направити його на дообстеження, з метою з'ясування його реального психічного стану, чого у даному випадку зроблено не було.
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13.06.2026 11:04 Відповісти
І коли влкшники будуть відповідати за скоєне?
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13.06.2026 11:27 Відповісти
Після касаційного перегляду або навіть рішення ЄСПЧ. Але враховуючи строки давності, то швидше за все ніколи.
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13.06.2026 11:32 Відповісти
Неосудний і психічно хворий - це далеко не завжди одне і те ж. Він був інвалідом офіційно за психічною хворобою. Купляти - навряд чи, купив би щось інше, з таким на роботу не візьмуть.
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13.06.2026 11:31 Відповісти
кацапе а ну но покажи мені хоч одну фоточку де українського військового саджають на плянку, бо я можу відео тобі надігнати з нарізками до яких ти звикло, то там то тут кацапські війскові чи сосуть чийсь половий орган, чи сідають на пляшку по команді, чи малюють у себе на спині чИчня, дОгистан це круто.
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13.06.2026 10:41 Відповісти
Міг просто відмовитись служити, отримав би три роки за гратами, а так дебіл убив людей і в результаті сидітиме довічно...
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13.06.2026 10:46 Відповісти
дыбилы его просто очень просили послужить
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13.06.2026 11:26 Відповісти
Медкомісію хтось проводив? Бо вилика то щось інше.
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13.06.2026 10:47 Відповісти
схоже,ти так як в кіні: рєбят,на єво мєстє должен бить я? вгадав?
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13.06.2026 11:05 Відповісти
Й тим що наводять ракети треба довічне давати теж !
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13.06.2026 11:17 Відповісти
а хто порушим прясягу і втік, гідний продовжувати бути офіцером7
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13.06.2026 11:29 Відповісти
в т.р. і закордон
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13.06.2026 11:30 Відповісти
Это очень как-то низко, чувак состоял на учёте у психиатра а тут он вдруг стал здоровым психически и всё осознавал, так оно конечное удобнее, но так мы можем потерять много чего, включая Украину.
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13.06.2026 11:35 Відповісти
А так не дай Бог ти і тцкшників розстріляв, влк ви бачите кого берете чи сліпі і глухі?
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13.06.2026 11:45 Відповісти
Психічно хворі мають обмежену відповідальність за свої дії.
Тому у цьому злочині винні ті, хто йому дав вогнепальну зброю.
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13.06.2026 12:43 Відповісти
 
 