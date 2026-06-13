Військовий отримав довічне за розстріл інструкторів у навчальному центрі на Чернігівщині, - Офіс генпрокурора

За публічного обвинувачення прокурорів Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону військовослужбовця засуджено до довічного позбавлення волі за умисне вбивство двох інструкторів та замах на вбивство ще одного.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Прокурори довели, що у липні 2025 року під час проходження базової загальновійськової підготовки в одному з навчальних центрів на Чернігівщині чоловік вирішив помститися інструкторам через їхню вимогливість до дисципліни та навчального процесу.

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Відкрив прицільний вогонь по трьох інструкторах

Як зазначається, під час занять з вогневої підготовки на полігоні він відкрив прицільний вогонь по трьох інструкторах. Двоє військовослужбовців загинули на місці від отриманих поранень, ще один вижив завдяки бронежилету, який зупинив кулю.

Подальші дії засудженого припинили інші військовослужбовці, після чого його затримали правоохоронці.

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Що виявили судово-психіатричні експертизи?

За даними Офісу генпрокурора, судово-психіатричні експертизи підтвердили осудність обвинуваченого та його здатність усвідомлювати свої дії й керувати ними.