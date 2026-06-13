Військовий отримав довічне за розстріл інструкторів у навчальному центрі на Чернігівщині, - Офіс генпрокурора
За публічного обвинувачення прокурорів Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону військовослужбовця засуджено до довічного позбавлення волі за умисне вбивство двох інструкторів та замах на вбивство ще одного.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Прокурори довели, що у липні 2025 року під час проходження базової загальновійськової підготовки в одному з навчальних центрів на Чернігівщині чоловік вирішив помститися інструкторам через їхню вимогливість до дисципліни та навчального процесу.
Відкрив прицільний вогонь по трьох інструкторах
Як зазначається, під час занять з вогневої підготовки на полігоні він відкрив прицільний вогонь по трьох інструкторах. Двоє військовослужбовців загинули на місці від отриманих поранень, ще один вижив завдяки бронежилету, який зупинив кулю.
Подальші дії засудженого припинили інші військовослужбовці, після чого його затримали правоохоронці.
Що виявили судово-психіатричні експертизи?
За даними Офісу генпрокурора, судово-психіатричні експертизи підтвердили осудність обвинуваченого та його здатність усвідомлювати свої дії й керувати ними.
- Вироком Чернігівського районного суду Чернігівської області від 9 червня 2026 року його визнано винним за п. 1, 8 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п. 1, 8 ч. 2 ст. 115 КК України та призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Саме так діє ЗАКОН...
Ти вліз у "юридичний спір". Тому будемо вести полеміку ЮРИДИЧНО ...
"Поїхали"... Вважай, що ми з тобою у залі суду, під час судового процесу...
Давай - КОНКРЕТНО... А не "********* завернуть"...
"Іди нахилом!"...
Так і тут - з тріском не тому, що сфальшував, а тому, що попався. Тим більше, фальсифікація судово-медичної, тобто, доказів кримінальної справи то не з тріском, а чистий кримінал, а тому стаття КК.
Тому у цьому злочині винні ті, хто йому дав вогнепальну зброю.