РФ вербує дівчат для вбивств військових. Вже зафіксовано 6 випадків, - Вигівський

Від початку року правоохоронці зафіксували шість фактів умисних вбивств військових на замовлення російських спецслужб через месенджери. Одному зі злочинів вдалося запобігти.

Про це в ексклюзивному коментарі Цензор.НЕТ заявив голова Національної поліції Іван Вигівський.

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Що відомо?

За його словами, останнім часом РФ змінює методи роботи та дедалі частіше використовує неповнолітніх дівчат для вчинення особливо тяжких злочинів проти українських військовослужбовців.

"Лише з початку 2026 року Національна поліція зафіксувала шість фактів умисних вбивств на замовлення через месенджер Telegram, одне із яких вдалося попередити. Ми бачимо чітко вибудувану схему, за якою діють російські куратори", - зазначив голова Нацполіції.

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Як працює схема?

"Через Telegram та інші месенджери вони знаходять дівчат, обіцяють їм легкий заробіток та повністю координують їхні дії дистанційно. Зокрема, дають завдання підшукати на сайтах знайомств військових і запропонувати провести разом дозвілля, а для реалізації злочину куратори надсилають кошти на оренду квартир, придбання алкоголю та інші витрати. І основне - куратори повідомляють дівчатам місця так званих закладок, де вони отримують метадон", - пояснив Вигівський.

Далі під час нібито романтичного спілкування військового пригощають алкогольними напоями, до яких раніше вже додано метадон.

"Фактично йдеться про сплановані вбивства, організовані спецслужбами держави-агресора руками українських громадян. Особливий цинізм полягає в тому, що для реалізації своїх намірів ворог використовує молодих людей, які часто до кінця не усвідомлюють наслідків або сподіваються на швидкий заробіток", - зазначив голова Нацполіції.

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Він також нагадав про нещодавній випадок у Житомирській області, де правоохоронці затримали 17-річну дівчину, причетну до вбивства військовослужбовця за вказівками російського куратора.

Аналогічну схему задокументували у Харкові, де дві неповнолітні дівчини за гроші від замовника через Telegramвиконували злочинні вказівки щодо військового.

"Хочу наголосити: жодні обіцянки винагороди не звільняють від кримінальної відповідальності. Особи, які погоджуються на співпрацю з представниками держави-агресора нестимуть відповідальність згідно із законом. Водночас необхідно розуміти, що російські спецслужби свідомо використовують таких виконавців як витратний матеріал, не переймаючись їхньою подальшою долею", - сказав Вигівський.

Поліція продовжує системну роботу з викриття таких схем, встановлення організаторів, кураторів та виконавців злочинів.

Водночас надзвичайно важливою залишається профілактика та поінформованість громадян про подібні методи вербування, зазначив голова Нацполіції.

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Звернення до батьків

"Закликаю батьків звертати особливу увагу на спілкування дітей у месенджерах, появу невідомих джерел доходів, отримання коштів від сторонніх осіб, раптові поїздки, оренду житла або виконання підозрілих доручень. Саме молодь сьогодні є однією з основних цілей російських вербувальників", - пояснив Вигівський.

Попередження для військових

"Окремо звертаюся до військовослужбовців. Будьте максимально обережними під час знайомств через інтернет та соціальні мережі. Ворог активно використовує такі ресурси для збору інформації, встановлення контактів і підготовки злочинів. Не втрачайте пильності та повідомляйте правоохоронців про будь-які підозрілі ситуації. Кожне повідомлення про спробу вербування, кожен сигнал про підозрілу діяльність допомагають зберегти людські життя та зірвати чергові плани ворога", - підсумував він.

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