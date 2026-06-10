РФ вербує дівчат для вбивств військових. Вже зафіксовано 6 випадків, - Вигівський
Від початку року правоохоронці зафіксували шість фактів умисних вбивств військових на замовлення російських спецслужб через месенджери. Одному зі злочинів вдалося запобігти.
Про це в ексклюзивному коментарі Цензор.НЕТ заявив голова Національної поліції Іван Вигівський.
Що відомо?
За його словами, останнім часом РФ змінює методи роботи та дедалі частіше використовує неповнолітніх дівчат для вчинення особливо тяжких злочинів проти українських військовослужбовців.
"Лише з початку 2026 року Національна поліція зафіксувала шість фактів умисних вбивств на замовлення через месенджер Telegram, одне із яких вдалося попередити. Ми бачимо чітко вибудувану схему, за якою діють російські куратори", - зазначив голова Нацполіції.
Як працює схема?
"Через Telegram та інші месенджери вони знаходять дівчат, обіцяють їм легкий заробіток та повністю координують їхні дії дистанційно. Зокрема, дають завдання підшукати на сайтах знайомств військових і запропонувати провести разом дозвілля, а для реалізації злочину куратори надсилають кошти на оренду квартир, придбання алкоголю та інші витрати. І основне - куратори повідомляють дівчатам місця так званих закладок, де вони отримують метадон", - пояснив Вигівський.
Далі під час нібито романтичного спілкування військового пригощають алкогольними напоями, до яких раніше вже додано метадон.
"Фактично йдеться про сплановані вбивства, організовані спецслужбами держави-агресора руками українських громадян. Особливий цинізм полягає в тому, що для реалізації своїх намірів ворог використовує молодих людей, які часто до кінця не усвідомлюють наслідків або сподіваються на швидкий заробіток", - зазначив голова Нацполіції.
Він також нагадав про нещодавній випадок у Житомирській області, де правоохоронці затримали 17-річну дівчину, причетну до вбивства військовослужбовця за вказівками російського куратора.
Аналогічну схему задокументували у Харкові, де дві неповнолітні дівчини за гроші від замовника через Telegramвиконували злочинні вказівки щодо військового.
"Хочу наголосити: жодні обіцянки винагороди не звільняють від кримінальної відповідальності. Особи, які погоджуються на співпрацю з представниками держави-агресора нестимуть відповідальність згідно із законом. Водночас необхідно розуміти, що російські спецслужби свідомо використовують таких виконавців як витратний матеріал, не переймаючись їхньою подальшою долею", - сказав Вигівський.
Поліція продовжує системну роботу з викриття таких схем, встановлення організаторів, кураторів та виконавців злочинів.
Водночас надзвичайно важливою залишається профілактика та поінформованість громадян про подібні методи вербування, зазначив голова Нацполіції.
Звернення до батьків
"Закликаю батьків звертати особливу увагу на спілкування дітей у месенджерах, появу невідомих джерел доходів, отримання коштів від сторонніх осіб, раптові поїздки, оренду житла або виконання підозрілих доручень. Саме молодь сьогодні є однією з основних цілей російських вербувальників", - пояснив Вигівський.
Попередження для військових
"Окремо звертаюся до військовослужбовців. Будьте максимально обережними під час знайомств через інтернет та соціальні мережі. Ворог активно використовує такі ресурси для збору інформації, встановлення контактів і підготовки злочинів. Не втрачайте пильності та повідомляйте правоохоронців про будь-які підозрілі ситуації. Кожне повідомлення про спробу вербування, кожен сигнал про підозрілу діяльність допомагають зберегти людські життя та зірвати чергові плани ворога", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Проаналізуйте чи немає на фейсбуку у вас дублів профілів друзів, у моїх знайомих було з десяток, хіба у вас друзів мало і ви можете по кожному відслідкувати.
Ну і не забуваємо про наркоманок і т.д. яким взагалі часто всерівно.