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Новости Убийство военных
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РФ вербует девушек для убийств военных. Уже зафиксировано 6 случаев, - Выговский

Убийства военных: РФ вербует женщин для совершения преступлений

С начала года правоохранители зафиксировали шесть случаев умышленных убийств военнослужащих по заказу российских спецслужб через мессенджеры. Одно из преступлений удалось предотвратить.

Об этом в эксклюзивном комментарии Цензор.НЕТ заявил глава Национальной полиции Иван Выговский.

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Что известно?

По его словам, в последнее время РФ меняет методы работы и все чаще использует несовершеннолетних девушек для совершения особо тяжких преступлений против украинских военнослужащих.

"Только с начала 2026 года Национальная полиция зафиксировала шесть фактов умышленных убийств по заказу через мессенджер Telegram, одно из которых удалось предотвратить. Мы видим четко выстроенную схему, по которой действуют российские кураторы", - отметил глава Нацполиции.

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Как работает схема?

"Через Telegram и другие мессенджеры они находят девушек, обещают им легкий заработок и полностью координируют их действия дистанционно. В частности, дают задание подыскать на сайтах знакомств военных и предложить провести вместе досуг, а для реализации преступления кураторы высылают средства на аренду квартир, приобретение алкоголя и другие расходы. И главное - кураторы сообщают девушкам места так называемых закладок, где они получают метадон", - пояснил Выговский.

Далее во время якобы романтического общения военного угощают алкогольными напитками, в которые ранее уже добавлен метадон.

"Фактически речь идет о спланированных убийствах, организованных спецслужбами государства-агрессора руками украинских граждан. Особый цинизм заключается в том, что для реализации своих намерений враг использует молодых людей, которые часто до конца не осознают последствий или надеются на быстрый заработок", - отметил глава Нацполиции.

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Он также напомнил о недавнем случае в Житомирской области, где правоохранители задержали 17-летнюю девушку, причастную к убийству военнослужащего по указаниям российского куратора.

Аналогичную схему зафиксировали в Харькове, где две несовершеннолетние девушки за деньги от заказчика через Telegram выполняли преступные указания в отношении военного.

"Хочу подчеркнуть: никакие обещания вознаграждения не освобождают от уголовной ответственности. Лица, соглашающиеся на сотрудничество с представителями государства-агрессора, будут нести ответственность в соответствии с законом. В то же время необходимо понимать, что российские спецслужбы сознательно используют таких исполнителей как расходный материал, не заботясь об их дальнейшей судьбе", - сказал Выговский.

Полиция продолжает системную работу по раскрытию таких схем, установлению организаторов, кураторов и исполнителей преступлений.

В то же время чрезвычайно важной остается профилактика и информированность граждан о подобных методах вербовки, отметил глава Нацполиции.

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Обращение к родителям

"Призываю родителей обращать особое внимание на общение детей в мессенджерах, появление неизвестных источников доходов, получение средств от посторонних лиц, внезапные поездки, аренду жилья или выполнение подозрительных поручений. Именно молодежь сегодня является одной из основных целей российских вербовщиков", - пояснил Выговский.

Предупреждение для военных

"Отдельно обращаюсь к военнослужащим. Будьте максимально осторожны при знакомствах через интернет и социальные сети. Враг активно использует такие ресурсы для сбора информации, установления контактов и подготовки преступлений. Не теряйте бдительности и сообщайте правоохранителям о любых подозрительных ситуациях. Каждое сообщение о попытке вербовки, каждый сигнал о подозрительной деятельности помогают сохранить человеческие жизни и сорвать очередные планы врага", - подытожил он.

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Автор: 

убийство (6516) военнослужащие (6503) Выговский Иван (86)
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Топ комментарии
+12
мусор вигівський засирає етер щоб забули факапи порномусорів і в цілому тотальну корупцію та нікчемність мусорів
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10.06.2026 09:06 Ответить
+10
Шесть сопливых девчат поймали,несите премии,когда арестуйте агента сивковича за его агентурную деятельность?
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10.06.2026 09:07 Ответить
+9
Та в більшості ламають телефони, в яких є якась конфедеційна інформація і шантажують розголосом, дівчата в деякому віці вразливі до цього і ідуть на таку співпрацю.

Ну і не забуваємо про наркоманок і т.д. яким взагалі часто всерівно.
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10.06.2026 09:14 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Так - дівчата найкраща приманка
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10.06.2026 09:05 Ответить
А про замовника убивства Сергія Русінова, з міста Корсуня Черкаської обл, чомусь мовчить керовнік НачПолу???? А в Корсуні, він зовсім інше казав, побратимам убитого Захисникам України??? Невже ЗАБУВСЯ??!!?!
Мабуть, він у такий спосіб, спонукає ПОБРАТИМІВ самим придавити, ту московську вошу з Черкаської землі!?!?
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10.06.2026 10:11 Ответить
коли вже той телеграм зкароють
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10.06.2026 09:06 Ответить
І зроблять наш патріотичний месенджер Бандура
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10.06.2026 09:09 Ответить
Якось Сігналом/Вацапом/Вайбером обійдемось, не бзді.
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10.06.2026 09:30 Ответить
Отакої, а на росії їх вже забанили всі?
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10.06.2026 09:31 Ответить
вони наступні..
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10.06.2026 09:40 Ответить
І що в Facebook де у орків море ботів зараз, навіть мабуть у вас в друзях, вони те саме не зроблять.

Проаналізуйте чи немає на фейсбуку у вас дублів профілів друзів, у моїх знайомих було з десяток, хіба у вас друзів мало і ви можете по кожному відслідкувати.
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10.06.2026 09:12 Ответить
При чому тут телекграм. Поганому танцору яйця заважають.
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10.06.2026 10:32 Ответить
мусор вигівський засирає етер щоб забули факапи порномусорів і в цілому тотальну корупцію та нікчемність мусорів
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10.06.2026 09:06 Ответить
О і перший бот визначився і ворог України
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10.06.2026 09:23 Ответить
І перший подоляка дерьмаковський чебурековський
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10.06.2026 09:39 Ответить
ворог України на Банковій сидить ...а ви його вірні холуї зебіли
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10.06.2026 09:45 Ответить
Шесть сопливых девчат поймали,несите премии,когда арестуйте агента сивковича за его агентурную деятельность?
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10.06.2026 09:07 Ответить
Та в більшості ламають телефони, в яких є якась конфедеційна інформація і шантажують розголосом, дівчата в деякому віці вразливі до цього і ідуть на таку співпрацю.

Ну і не забуваємо про наркоманок і т.д. яким взагалі часто всерівно.
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10.06.2026 09:14 Ответить
на свій народ подивись ! народ який обрав президентом старого дурня брехуна педофіла , який принижує і руйнує країну , точно хворий .
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10.06.2026 09:22 Ответить
Дивіться в дзеркало---наш "мудрий нарід" вибирав дважди зека,бандюгани і квартал 95 .клоунів.тамади,безробітніх,щоб керувати (красти) у "мудрого наріда" і це ви вважаєте нормально?
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10.06.2026 09:28 Ответить
так це ж ти за них голосував ! забув дід, як голосував за комуняк , за гречку , за тупі серіали ? до речі якщо не подобається український народ можеш валити на *** вік тобі дозволяє .
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10.06.2026 09:41 Ответить
Взагалі в школах і закладах професійної та вищої освіти, необхідно проводити тренінги по безпеці ПК і смартфонів, це актуально зараз, навіть багато військових не дотримуються рекомендацій і цілком можливо що їх смартфони уражені шкідливим програмним забезпеченням та передають оркам дані.

Але ці тренінги необхідно підготувати на загальному рівні, тому що викладачі інформатики самі не в курсі часто як це працює.
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10.06.2026 09:23 Ответить
Треба просто патріотично виховувати людей, а подивишся телевізор, особисто рекламу, так о якому патріотизму може діти мова. Одним гинуть захищаючи Україну, а інші, як заповів потужний, рекламують шашлики, барбекю та купу іншого такого ж непотребу. Те же відноситься і до телепрограм.
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10.06.2026 09:35 Ответить
На західній україні підбивають місцевих судячи по кримінальних справах, нюдсами з телефону, чи взагалі камери взламують і телефон робить знімки час від часу.

Напевно ізраїльскі компанії продали оркам програмне забепечення, в мережі є відео на початку війни, де одна із компаній вихваляється що їх програми працюють добре в раші.
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10.06.2026 10:26 Ответить
Як вважаєте, російським кураторам легше знайти і використати україномовних дівчат, чи рускочелюстних, як деякі дописувачі Цензора? То з яким там народом щось не так?
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10.06.2026 09:32 Ответить
А що твоїм народом, який приніс в жертву хамасу Шані Лук і сотні інших дівчат?
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10.06.2026 09:37 Ответить
Смотри за своим народом.
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10.06.2026 10:03 Ответить
"Не вірте хлоп"ята дівчатам із чату ..." 😟
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10.06.2026 09:17 Ответить
Не ходіть діти в Африку гуляти
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10.06.2026 09:23 Ответить
Узбеки убили 300 человек за 5 тысяч(!) долларов. Совок это какой-то *банутый террариум который надо дезинфицировать.
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10.06.2026 09:17 Ответить
Кругом є безбашені - хіба в США мало випадків шо якийсь чел в школі відстрілює 60 ч
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10.06.2026 09:21 Ответить
Угу. Хіба ж ФСБ може обманути? (Сарказм)
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10.06.2026 09:34 Ответить
А хто робить закладки метадону?
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10.06.2026 09:17 Ответить
Кураторів ні разу не зловили, бо вони можуть в сусідньому кабінеті сидіти.
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10.06.2026 09:23 Ответить
А можна було просто, без посередників, влаштуватися повією, у українського сутенера, і працювати за тією сами гроші та нікого не вбивати
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10.06.2026 09:25 Ответить
"Ця інформація не відповідає дійсності, Вигівський не подавав рапорт про відставку, перебуває на місці і виконує свої обов'язки"
Джерело: https://censor.net/ua/n4004126

отакі вони: чесні непідкупні достойні, але ненавчені!!!!
тож, продовжуй і далі прислуговувати панам, нешановний мєнт!
такі холуї, потрібні будь якій владі!
реформаааааа.........
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10.06.2026 09:28 Ответить
єдине питання--де побачити статистику про злочини скоєні самими поліцаями??такої нема???бо не фіксуєте.....
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10.06.2026 09:44 Ответить
Що робити кавалєру?
Осьо: коли налили щось і пропонують випити "за знайомство", то треба відкрито перелити трохи того пойла в бокал супутниці і поспостерігати що далі буде - питиме вона чи ні. Якщо ні, то і самому - ні.
А взагалі йти на стрьомну хату без свого бухла, розраховуючи на халяву в "мишоловці", це жлобство.
ПиСи: пляшку треба брати міцну, "ігристого" - і для дами краще і отоварити нею, якщо шо, можна кого хош, легко.
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10.06.2026 10:05 Ответить
Сутенерам напрягтися, бо зруйнується бізнес.
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10.06.2026 10:05 Ответить
Вигівський напускає диму, щоб відволікти увагу від корупціонерів, хабарників, "інвалідів"-прокурорів, владних злочинців, відволікти увагу від злочинів ТЦК, продемонстрували, що 200 000 "полюціонерів"- ухилянтів повинні отримувати шалені гроші, при чому не напрягаючись
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10.06.2026 10:11 Ответить
а хтось хотів проституцію легалізувати. От і ростуть покоління курвез, які не знають, що це погано
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10.06.2026 10:16 Ответить
Підростає покоління сильних, незалежних, самодостатніх.
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10.06.2026 10:43 Ответить
В голові пузирки
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10.06.2026 11:10 Ответить
 
 