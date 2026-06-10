РФ вербует девушек для убийств военных. Уже зафиксировано 6 случаев, - Выговский
С начала года правоохранители зафиксировали шесть случаев умышленных убийств военнослужащих по заказу российских спецслужб через мессенджеры. Одно из преступлений удалось предотвратить.
Об этом в эксклюзивном комментарии Цензор.НЕТ заявил глава Национальной полиции Иван Выговский.
Что известно?
По его словам, в последнее время РФ меняет методы работы и все чаще использует несовершеннолетних девушек для совершения особо тяжких преступлений против украинских военнослужащих.
"Только с начала 2026 года Национальная полиция зафиксировала шесть фактов умышленных убийств по заказу через мессенджер Telegram, одно из которых удалось предотвратить. Мы видим четко выстроенную схему, по которой действуют российские кураторы", - отметил глава Нацполиции.
Как работает схема?
"Через Telegram и другие мессенджеры они находят девушек, обещают им легкий заработок и полностью координируют их действия дистанционно. В частности, дают задание подыскать на сайтах знакомств военных и предложить провести вместе досуг, а для реализации преступления кураторы высылают средства на аренду квартир, приобретение алкоголя и другие расходы. И главное - кураторы сообщают девушкам места так называемых закладок, где они получают метадон", - пояснил Выговский.
Далее во время якобы романтического общения военного угощают алкогольными напитками, в которые ранее уже добавлен метадон.
"Фактически речь идет о спланированных убийствах, организованных спецслужбами государства-агрессора руками украинских граждан. Особый цинизм заключается в том, что для реализации своих намерений враг использует молодых людей, которые часто до конца не осознают последствий или надеются на быстрый заработок", - отметил глава Нацполиции.
Он также напомнил о недавнем случае в Житомирской области, где правоохранители задержали 17-летнюю девушку, причастную к убийству военнослужащего по указаниям российского куратора.
Аналогичную схему зафиксировали в Харькове, где две несовершеннолетние девушки за деньги от заказчика через Telegram выполняли преступные указания в отношении военного.
"Хочу подчеркнуть: никакие обещания вознаграждения не освобождают от уголовной ответственности. Лица, соглашающиеся на сотрудничество с представителями государства-агрессора, будут нести ответственность в соответствии с законом. В то же время необходимо понимать, что российские спецслужбы сознательно используют таких исполнителей как расходный материал, не заботясь об их дальнейшей судьбе", - сказал Выговский.
Полиция продолжает системную работу по раскрытию таких схем, установлению организаторов, кураторов и исполнителей преступлений.
В то же время чрезвычайно важной остается профилактика и информированность граждан о подобных методах вербовки, отметил глава Нацполиции.
Обращение к родителям
"Призываю родителей обращать особое внимание на общение детей в мессенджерах, появление неизвестных источников доходов, получение средств от посторонних лиц, внезапные поездки, аренду жилья или выполнение подозрительных поручений. Именно молодежь сегодня является одной из основных целей российских вербовщиков", - пояснил Выговский.
Предупреждение для военных
"Отдельно обращаюсь к военнослужащим. Будьте максимально осторожны при знакомствах через интернет и социальные сети. Враг активно использует такие ресурсы для сбора информации, установления контактов и подготовки преступлений. Не теряйте бдительности и сообщайте правоохранителям о любых подозрительных ситуациях. Каждое сообщение о попытке вербовки, каждый сигнал о подозрительной деятельности помогают сохранить человеческие жизни и сорвать очередные планы врага", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мабуть, він у такий спосіб, спонукає ПОБРАТИМІВ самим придавити, ту московську вошу з Черкаської землі!?!?
Проаналізуйте чи немає на фейсбуку у вас дублів профілів друзів, у моїх знайомих було з десяток, хіба у вас друзів мало і ви можете по кожному відслідкувати.
Ну і не забуваємо про наркоманок і т.д. яким взагалі часто всерівно.
Але ці тренінги необхідно підготувати на загальному рівні, тому що викладачі інформатики самі не в курсі часто як це працює.
Напевно ізраїльскі компанії продали оркам програмне забепечення, в мережі є відео на початку війни, де одна із компаній вихваляється що їх програми працюють добре в раші.
Джерело: https://censor.net/ua/n4004126
отакі вони: чесні непідкупні достойні, але ненавчені!!!!
тож, продовжуй і далі прислуговувати панам, нешановний мєнт!
такі холуї, потрібні будь якій владі!
реформаааааа.........
Осьо: коли налили щось і пропонують випити "за знайомство", то треба відкрито перелити трохи того пойла в бокал супутниці і поспостерігати що далі буде - питиме вона чи ні. Якщо ні, то і самому - ні.
А взагалі йти на стрьомну хату без свого бухла, розраховуючи на халяву в "мишоловці", це жлобство.
ПиСи: пляшку треба брати міцну, "ігристого" - і для дами краще і отоварити нею, якщо шо, можна кого хош, легко.