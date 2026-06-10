РФ вербует девушек для убийств военных. Уже зафиксировано 6 случаев, - Выговский

С начала года правоохранители зафиксировали шесть случаев умышленных убийств военнослужащих по заказу российских спецслужб через мессенджеры. Одно из преступлений удалось предотвратить.

Об этом в эксклюзивном комментарии Цензор.НЕТ заявил глава Национальной полиции Иван Выговский.

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Что известно?

По его словам, в последнее время РФ меняет методы работы и все чаще использует несовершеннолетних девушек для совершения особо тяжких преступлений против украинских военнослужащих.

"Только с начала 2026 года Национальная полиция зафиксировала шесть фактов умышленных убийств по заказу через мессенджер Telegram, одно из которых удалось предотвратить. Мы видим четко выстроенную схему, по которой действуют российские кураторы", - отметил глава Нацполиции.

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Как работает схема?

"Через Telegram и другие мессенджеры они находят девушек, обещают им легкий заработок и полностью координируют их действия дистанционно. В частности, дают задание подыскать на сайтах знакомств военных и предложить провести вместе досуг, а для реализации преступления кураторы высылают средства на аренду квартир, приобретение алкоголя и другие расходы. И главное - кураторы сообщают девушкам места так называемых закладок, где они получают метадон", - пояснил Выговский.

Далее во время якобы романтического общения военного угощают алкогольными напитками, в которые ранее уже добавлен метадон.

"Фактически речь идет о спланированных убийствах, организованных спецслужбами государства-агрессора руками украинских граждан. Особый цинизм заключается в том, что для реализации своих намерений враг использует молодых людей, которые часто до конца не осознают последствий или надеются на быстрый заработок", - отметил глава Нацполиции.

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Он также напомнил о недавнем случае в Житомирской области, где правоохранители задержали 17-летнюю девушку, причастную к убийству военнослужащего по указаниям российского куратора.

Аналогичную схему зафиксировали в Харькове, где две несовершеннолетние девушки за деньги от заказчика через Telegram выполняли преступные указания в отношении военного.

"Хочу подчеркнуть: никакие обещания вознаграждения не освобождают от уголовной ответственности. Лица, соглашающиеся на сотрудничество с представителями государства-агрессора, будут нести ответственность в соответствии с законом. В то же время необходимо понимать, что российские спецслужбы сознательно используют таких исполнителей как расходный материал, не заботясь об их дальнейшей судьбе", - сказал Выговский.

Полиция продолжает системную работу по раскрытию таких схем, установлению организаторов, кураторов и исполнителей преступлений.

В то же время чрезвычайно важной остается профилактика и информированность граждан о подобных методах вербовки, отметил глава Нацполиции.

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Обращение к родителям

"Призываю родителей обращать особое внимание на общение детей в мессенджерах, появление неизвестных источников доходов, получение средств от посторонних лиц, внезапные поездки, аренду жилья или выполнение подозрительных поручений. Именно молодежь сегодня является одной из основных целей российских вербовщиков", - пояснил Выговский.

Предупреждение для военных

"Отдельно обращаюсь к военнослужащим. Будьте максимально осторожны при знакомствах через интернет и социальные сети. Враг активно использует такие ресурсы для сбора информации, установления контактов и подготовки преступлений. Не теряйте бдительности и сообщайте правоохранителям о любых подозрительных ситуациях. Каждое сообщение о попытке вербовки, каждый сигнал о подозрительной деятельности помогают сохранить человеческие жизни и сорвать очередные планы врага", - подытожил он.

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