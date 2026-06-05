17-летнюю девушку подозревают в убийстве 27-летнего военного по заказу РФ в Житомире. ФОТОрепортаж
В Житомирской области задержана 17-летняя девушка по подозрению в убийстве 27-летнего военнослужащего по заказу РФ.
Об этом сообщили в полиции области, передает Цензор.НЕТ.
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4 июня в съемной квартире в Житомире обнаружили тело 27-летнего мужчины. Предварительно, по заключению экспертов, причиной смерти стало отравление.
О теле мужчины сообщила владелица квартиры.
Правоохранители изъяли с места происшествия посуду с остатками порошкообразного вещества и другие вещественные доказательства. Тело погибшего было направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастна 17-летняя жительница г. Бердичева. Девушку разыскали по месту жительства и задержали в процессуальном порядке.
Предварительно установлено, что она общалась в телеграм-канале с мужчиной, который предположительно является представителем спецслужб РФ. По его указанию в конце мая девушка получила через почтомат посылку, в которой находилось кристаллическое вещество, предположительно – метадон. Куратор дал ей задание встретиться с военнослужащим, указав время и место встречи. Фигурантка согласилась и пошла с новым знакомым в арендованную им квартиру. Там она подсыпала в алкоголь заранее подготовленный наркотик, а когда мужчина потерял сознание – ушла", - рассказали в полиции.
В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении в совершении тяжкого преступления и избрании ей меры пресечения. Установлено, что она ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за наркопреступления и преступление против общественной безопасности.
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За даними наркологічних і токсикологічних центрів, вуличний метадон є причиною абсолютної більшості смертельних передозувань серед ін'єкційних наркотиків в Україні, випередивши героїн та класичні кустарні опіати («ширку»).
Для розуміння локального масштабу: лише в одному спеціалізованому токсикологічному центрі Києва (на базі КМКЛШМД) за досліджуваний період було зафіксовано понад 1000 госпіталізацій із гострим отруєнням метадоном, де госпітальна летальність у різні роки сягала від 3,5% до більш ніж 8%. Оскільки значна частина людей гине на місці ще до приїзду швидкої допомоги, реальні цифри значно вищі.
Х.з. мабуть таки точно фсб.
Солдату захотілось потрахатись з молодухою,але щось пішло не так.