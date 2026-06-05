РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9379 посетителей онлайн
Новости Фото Убийство военных
1 861 13

17-летнюю девушку подозревают в убийстве 27-летнего военного по заказу РФ в Житомире. ФОТОрепортаж

В Житомирской области задержана 17-летняя девушка по подозрению в убийстве 27-летнего военнослужащего по заказу РФ.

Об этом сообщили в полиции области, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

4 июня в съемной квартире в Житомире обнаружили тело 27-летнего мужчины. Предварительно, по заключению экспертов, причиной смерти стало отравление.

О теле мужчины сообщила владелица квартиры.

Правоохранители изъяли с места происшествия посуду с остатками порошкообразного вещества и другие вещественные доказательства. Тело погибшего было направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

17-летняя девушка убила военного по заказу РФ в Житомире
17-летняя девушка убила военного по заказу РФ в Житомире
17-летняя девушка убила военного по заказу РФ в Житомире

Смотрите: Двое наркозависимых по заказу РФ готовили убийство Героя Украины - генерал-майора Сил обороны, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастна 17-летняя жительница г. Бердичева. Девушку разыскали по месту жительства и задержали в процессуальном порядке.

17-летняя девушка убила военного по заказу РФ в Житомире

Предварительно установлено, что она общалась в телеграм-канале с мужчиной, который предположительно является представителем спецслужб РФ. По его указанию в конце мая девушка получила через почтомат посылку, в которой находилось кристаллическое вещество, предположительно – метадон. Куратор дал ей задание встретиться с военнослужащим, указав время и место встречи. Фигурантка согласилась и пошла с новым знакомым в арендованную им квартиру. Там она подсыпала в алкоголь заранее подготовленный наркотик, а когда мужчина потерял сознание – ушла", - рассказали в полиции.

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении в совершении тяжкого преступления и избрании ей меры пресечения. Установлено, что она ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за наркопреступления и преступление против общественной безопасности.

Читайте также: Убил сослуживца и женщину и сбежал: военнослужащего задержали в Киевской области, - Нацполиция. ФОТО

17-летняя девушка убила военного по заказу РФ в Житомире
17-летняя девушка убила военного по заказу РФ в Житомире

Автор: 

Житомир (697) подростки (525) убийство (6515) военнослужащие (6492) Житомирская область (1469) Житомирский район (51)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
Шлях до пекла з 17 років...
показать весь комментарий
05.06.2026 16:18 Ответить
+1
А якби небіжчик був спортсмен,і не вживав алкоголю....ну до того..то витрахав би нормально дівку,й,можливо,вона б його передумала труїти...апельсиновим соком.
показать весь комментарий
05.06.2026 16:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не типовий стартап.
показать весь комментарий
05.06.2026 16:14 Ответить
Все шло отлично, пока не отравила.
показать весь комментарий
05.06.2026 16:16 Ответить
Шлях до пекла з 17 років...
показать весь комментарий
05.06.2026 16:18 Ответить
А якби небіжчик був спортсмен,і не вживав алкоголю....ну до того..то витрахав би нормально дівку,й,можливо,вона б його передумала труїти...апельсиновим соком.
показать весь комментарий
05.06.2026 16:22 Ответить
Метадон - лідер серед смертельних отруєнь опіоїдами
За даними наркологічних і токсикологічних центрів, вуличний метадон є причиною абсолютної більшості смертельних передозувань серед ін'єкційних наркотиків в Україні, випередивши героїн та класичні кустарні опіати («ширку»).
Для розуміння локального масштабу: лише в одному спеціалізованому токсикологічному центрі Києва (на базі КМКЛШМД) за досліджуваний період було зафіксовано понад 1000 госпіталізацій із гострим отруєнням метадоном, де госпітальна летальність у різні роки сягала від 3,5% до більш ніж 8%. Оскільки значна частина людей гине на місці ще до приїзду швидкої допомоги, реальні цифри значно вищі.

Х.з. мабуть таки точно фсб.
показать весь комментарий
05.06.2026 16:23 Ответить
Не міг знайти собі нормальну повію. На малолєток потягнуло.
показать весь комментарий
05.06.2026 16:24 Ответить
Яка гарна повія збилась із шляху праведного
показать весь комментарий
05.06.2026 16:25 Ответить
яка вона маладєц, навіть упаковку з НП не викинула. гарна реклама НП, "довеземо ваші наркотики прямо в поштомат біля вашого дому"
показать весь комментарий
05.06.2026 16:28 Ответить
Якщо це правда, то цей військовий навряд був якимось рядовим військовим.
показать весь комментарий
05.06.2026 16:33 Ответить
Тобі скільки років,що віриш в такі небелиці?
показать весь комментарий
05.06.2026 16:35 Ответить
Зацени кацапским спецслужбам убивать какого-то рядового военного, а не офицера? Когда тебе 27 лет и ты имеешь отношение с малолетками - это мягко говоря не очень хорошо выглядит. Что-то здесь явно не чисто.
показать весь комментарий
05.06.2026 16:33 Ответить
Хтось вірить у маячню на замовне отруєння ?
Солдату захотілось потрахатись з молодухою,але щось пішло не так.
показать весь комментарий
05.06.2026 16:34 Ответить
 
 