17-річну дівчину підозрюють у вбивстві 27-річного військового на замовлення РФ у Житомирі. ФОТОрепортаж

На Житомирщині затримано 17-річну дівчину за підозрою у вбивстві 27-річного військового на замовлення РФ.

Про це повідомили у поліції області, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

4 червня в орендованій квартирі у Житомирі виявили тіло 27-річного чоловіка. Попередньо, за висновками експертів, причиною смерті стало отруєння.

Про тіло чоловіка повідомила власниця оселі.

Правоохоронці вилучили з місця події посуд із залишками порошкоподібної речовини та інші речові докази. Тіло загиблого було направлено для проведення судово-медичної експертизи.







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"У результаті оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до злочину причетна 17-річна жителька м. Бердичева. Дівчину розшукали за місцем проживання та затримали в процесуальному порядку.

Попередньо встановлено, що вона спілкувалася в телеграм-каналі з чоловіком, який імовірно є представником спецслужб рф. За його вказівкою наприкінці травня дівчина отримала через поштомат посилку, в якій знаходилась кристалічна речовина, попередньо – метадон. Куратор дав їй завдання зустрітися з військовослужбовцем, вказавши час і місце зустрічі. Фігурантка погодилася та пішла з новим знайомим до орендованого ним помешкання. Там вона підсипала до алкоголю заздалегідь підготовлений наркотик, а коли чоловік втратив свідомість – пішла геть", - розповіли у поліції.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманій про підозру у вчиненні тяжкого злочину та обрання їй запобіжного заходу. Встановлено, що вона раніше вже притягувалася до кримінальної відповідальності за наркозлочини та злочин проти громадської безпеки.

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