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Новини Фото Вбивство військових
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17-річну дівчину підозрюють у вбивстві 27-річного військового на замовлення РФ у Житомирі. ФОТОрепортаж

На Житомирщині затримано 17-річну дівчину за підозрою у вбивстві 27-річного військового на замовлення РФ.

Про це повідомили у поліції області, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

4 червня в орендованій квартирі у Житомирі виявили тіло 27-річного чоловіка. Попередньо, за висновками експертів, причиною смерті стало отруєння.

Про тіло чоловіка повідомила власниця оселі.

Правоохоронці вилучили з місця події посуд із залишками порошкоподібної речовини та інші речові докази. Тіло загиблого було направлено для проведення судово-медичної експертизи.

17-річна дівчина вбила військового на замовлення РФ у Житомирі
17-річна дівчина вбила військового на замовлення РФ у Житомирі
17-річна дівчина вбила військового на замовлення РФ у Житомирі

Дивіться: Двоє наркозалежних на замовлення РФ готували вбивство Героя України-генерал-майора Сил оборони, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

"У результаті оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до злочину причетна 17-річна жителька м. Бердичева. Дівчину розшукали за місцем проживання та затримали в процесуальному порядку.

17-річна дівчина вбила військового на замовлення РФ у Житомирі

Попередньо встановлено, що вона спілкувалася в телеграм-каналі з чоловіком, який імовірно є представником спецслужб рф. За його вказівкою наприкінці травня дівчина отримала через поштомат посилку, в якій знаходилась кристалічна речовина, попередньо – метадон. Куратор дав їй завдання зустрітися з військовослужбовцем, вказавши час і місце зустрічі. Фігурантка погодилася та пішла з новим знайомим до орендованого ним помешкання. Там вона підсипала до алкоголю заздалегідь підготовлений наркотик, а коли чоловік втратив свідомість – пішла геть", - розповіли у поліції.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманій про підозру у вчиненні тяжкого злочину та обрання їй запобіжного заходу. Встановлено, що вона раніше вже притягувалася до кримінальної відповідальності за наркозлочини та злочин проти громадської безпеки.

Також читайте: Убив побратима та жінку й втік: військовослужбовця затримали на Київщині, - Нацполіція. ФОТО

17-річна дівчина вбила військового на замовлення РФ у Житомирі
17-річна дівчина вбила військового на замовлення РФ у Житомирі

Автор: 

Житомир (592) підлітки (494) вбивство (3272) військовослужбовці (5195) Житомирська область (1353) Житомирський район (55)
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Топ коментарі
+8
Зацени кацапским спецслужбам убивать какого-то рядового военного, а не офицера? Когда тебе 27 лет и ты имеешь отношение с малолетками - это мягко говоря не очень хорошо выглядит. Что-то здесь явно не чисто.
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05.06.2026 16:33 Відповісти
+8
Простiтутки так грабують клієнтів. Схоже не розрахувала дозу.
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05.06.2026 16:57 Відповісти
+7
Не міг знайти собі нормальну повію. На малолєток потягнуло.
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05.06.2026 16:24 Відповісти
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не типовий стартап.
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05.06.2026 16:14 Відповісти
За убивство Українця-Захисника, ця лярва, має теж підти з життя!!
Око за око!! Побратими Захисника, мають дієво завершити життєвий час цієї розкішниці!! Непокаране зло, убиває Українців, як КОВІД 19🤬🤬🤬🤬
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05.06.2026 17:27 Відповісти
буде довго жити на зоні, якщо дадуть пожиттєво. Якщо суддя попадеться жорстокий і пожиттєвого вироку не дасть, то життя може бути трохи довше за термін ув'язнення. Тут вже як їй повезе.
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05.06.2026 17:38 Відповісти
Все шло отлично, пока не отравила.
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05.06.2026 16:16 Відповісти
Шлях до пекла з 17 років...
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05.06.2026 16:18 Відповісти
А якби небіжчик був спортсмен,і не вживав алкоголю....ну до того..то витрахав би нормально дівку,й,можливо,вона б його передумала труїти...апельсиновим соком.
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05.06.2026 16:22 Відповісти
алкашка зло,доведено неодноразово
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05.06.2026 16:41 Відповісти
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05.06.2026 17:31 Відповісти
Метадон - лідер серед смертельних отруєнь опіоїдами
За даними наркологічних і токсикологічних центрів, вуличний метадон є причиною абсолютної більшості смертельних передозувань серед ін'єкційних наркотиків в Україні, випередивши героїн та класичні кустарні опіати («ширку»).
Для розуміння локального масштабу: лише в одному спеціалізованому токсикологічному центрі Києва (на базі КМКЛШМД) за досліджуваний період було зафіксовано понад 1000 госпіталізацій із гострим отруєнням метадоном, де госпітальна летальність у різні роки сягала від 3,5% до більш ніж 8%. Оскільки значна частина людей гине на місці ще до приїзду швидкої допомоги, реальні цифри значно вищі.

Х.з. мабуть таки точно фсб.
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05.06.2026 16:23 Відповісти
Не міг знайти собі нормальну повію. На малолєток потягнуло.
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05.06.2026 16:24 Відповісти
Є пісня в Гадюкіних))
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05.06.2026 18:24 Відповісти
Яка гарна повія збилась із шляху праведного
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05.06.2026 16:25 Відповісти
яка вона маладєц, навіть упаковку з НП не викинула. гарна реклама НП, "довеземо ваші наркотики прямо в поштомат біля вашого дому"
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05.06.2026 16:28 Відповісти
Ну шо, як і телеграм, НП забороняти треба?
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05.06.2026 17:06 Відповісти
Якщо це правда, то цей військовий навряд був якимось рядовим військовим.
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05.06.2026 16:33 Відповісти
Тобі скільки років,що віриш в такі небелиці?
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05.06.2026 16:35 Відповісти
"Якщо це правда ..."

Але те, що "медові пастки" вже дуже давно використовують проти ворожих військових ( і не тільки військових ), це правда.
Немало таких історій і з військовими армії Ізраїлю.
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05.06.2026 17:13 Відповісти
То зовсім інше.Там другі дієві особи і цілі і аж ніяк не вбивство!
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05.06.2026 17:15 Відповісти
Ви так впевнено пишите, ніби на сто відсотків знаєте деталі саме цього випадку, звання військового, його військову спеціальність.
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05.06.2026 17:54 Відповісти
Зацени кацапским спецслужбам убивать какого-то рядового военного, а не офицера? Когда тебе 27 лет и ты имеешь отношение с малолетками - это мягко говоря не очень хорошо выглядит. Что-то здесь явно не чисто.
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05.06.2026 16:33 Відповісти
малолітня злодійка клофелинщіця обікрала хлопця, а агентку фсб мусора приліпили для значимості , завтра алкаш курку вкраде, скажуть що по заданію кремля
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05.06.2026 17:23 Відповісти
17 малолетка?
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05.06.2026 18:15 Відповісти
Хтось вірить у маячню на замовне отруєння ?
Солдату захотілось потрахатись з молодухою,але щось пішло не так.
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05.06.2026 16:34 Відповісти
Вся проблема что никто не контролирует телеграмм. Можно было бы избежать много кровавых преступлений и злодеяний!
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05.06.2026 16:38 Відповісти
Це ж якою твариною треба бути, щоб таке зробити?
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05.06.2026 16:44 Відповісти
Підкацапною
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05.06.2026 17:50 Відповісти
Простiтутки так грабують клієнтів. Схоже не розрахувала дозу.
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05.06.2026 16:57 Відповісти
Тоді підсипають снодійне, а не знеболювальне на основі опіоїдів.
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05.06.2026 17:11 Відповісти
Метадон+алкоголь теж вирубають людину
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05.06.2026 17:21 Відповісти
Підвісити за піхву на Майдані соборному, й нехай в'ялется гнида пацюча!
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05.06.2026 16:58 Відповісти
Чергова. ^она же деть^
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05.06.2026 17:26 Відповісти
Все від безкарності та вседозволеності дітей. Починається в школах, де авторитет вчителя опустили по максимуму. В "онижедетей" лише права, але жодних віповідальностей. МОН та НУШ - це ваші провини !
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05.06.2026 17:35 Відповісти
 
 