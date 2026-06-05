17-річну дівчину підозрюють у вбивстві 27-річного військового на замовлення РФ у Житомирі. ФОТОрепортаж
На Житомирщині затримано 17-річну дівчину за підозрою у вбивстві 27-річного військового на замовлення РФ.
Про це повідомили у поліції області, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
4 червня в орендованій квартирі у Житомирі виявили тіло 27-річного чоловіка. Попередньо, за висновками експертів, причиною смерті стало отруєння.
Про тіло чоловіка повідомила власниця оселі.
Правоохоронці вилучили з місця події посуд із залишками порошкоподібної речовини та інші речові докази. Тіло загиблого було направлено для проведення судово-медичної експертизи.
"У результаті оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до злочину причетна 17-річна жителька м. Бердичева. Дівчину розшукали за місцем проживання та затримали в процесуальному порядку.
Попередньо встановлено, що вона спілкувалася в телеграм-каналі з чоловіком, який імовірно є представником спецслужб рф. За його вказівкою наприкінці травня дівчина отримала через поштомат посилку, в якій знаходилась кристалічна речовина, попередньо – метадон. Куратор дав їй завдання зустрітися з військовослужбовцем, вказавши час і місце зустрічі. Фігурантка погодилася та пішла з новим знайомим до орендованого ним помешкання. Там вона підсипала до алкоголю заздалегідь підготовлений наркотик, а коли чоловік втратив свідомість – пішла геть", - розповіли у поліції.
Наразі вирішується питання про повідомлення затриманій про підозру у вчиненні тяжкого злочину та обрання їй запобіжного заходу. Встановлено, що вона раніше вже притягувалася до кримінальної відповідальності за наркозлочини та злочин проти громадської безпеки.
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Око за око!! Побратими Захисника, мають дієво завершити життєвий час цієї розкішниці!! Непокаране зло, убиває Українців, як КОВІД 19🤬🤬🤬🤬
За даними наркологічних і токсикологічних центрів, вуличний метадон є причиною абсолютної більшості смертельних передозувань серед ін'єкційних наркотиків в Україні, випередивши героїн та класичні кустарні опіати («ширку»).
Для розуміння локального масштабу: лише в одному спеціалізованому токсикологічному центрі Києва (на базі КМКЛШМД) за досліджуваний період було зафіксовано понад 1000 госпіталізацій із гострим отруєнням метадоном, де госпітальна летальність у різні роки сягала від 3,5% до більш ніж 8%. Оскільки значна частина людей гине на місці ще до приїзду швидкої допомоги, реальні цифри значно вищі.
Х.з. мабуть таки точно фсб.
Але те, що "медові пастки" вже дуже давно використовують проти ворожих військових ( і не тільки військових ), це правда.
Немало таких історій і з військовими армії Ізраїлю.
Солдату захотілось потрахатись з молодухою,але щось пішло не так.