По 15 років тюрми отримали троє зрадників, які за вказівкою росіян коригували обстріли Києва та Одещини

За доказовою базою Служби безпеки по 15 років увʼязнення з конфіскацією майна отримали ще троє російських агентів, які наводили ракетно-дронові атаки РФ на Київ та Одесу.

Так, двоє фігурантів, засуджених у столиці, - безробітні місцеві мешканці, яких СБУ викрила у серпні 2024 року, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Щоб виконати вороже завдання, зловмисники орендували квартиру з "панорамним" видом на об'єкти критичної інфраструктури Києва і встановили там відеокамери з віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

За допомогою цих пристроїв рашисти сподівалися виявити локації української ППО під час нових обстрілів міста.

Крім того, диверсанти намагалися створити власні агентурні осередки для коригування ворожих ударів на Полтавщині і Чернігівщині. Для цього вони планували вербувати місцевих мешканців через Телеграм.

Ще одним засудженим є керівник крюїнгової компанії, якого СБУ затримала у травні 2025 року, коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної "цілі" на Одещині.

Як з’ясувало розслідування, агент об'їжджав область, щоб виявити розташування зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій, які прикривають узбережжя та акваторію Чорного моря.

Зібрані координати він передавав куратору з рф для підготовки нової серії ударів по південному регіону України.

Під час обшуків у нього виявлено фейкові посвідчення представника "редакції газети" та місцевого водоканалу, які агент використовував як прикриття під час розвідвилазок.

За матеріалами СБУ суд визнав зловмисників винними відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану;

організація готування до диверсії, вчиненої за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану;

організація готування до перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

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