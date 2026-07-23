Готовил удары по оборонным заводам и логистическим базам: СБУ задержала корректировщика в Хмельницкой области

В Хмельницкой области задержан еще один российский агент, который готовил координаты для новых ударов РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Врага интересовали предприятия оборонно-промышленного комплекса и логистические центры украинских защитников.

Замысел захватчиков раскрыли заблаговременно и задержали агента "на горячем", когда тот проводил доразведку вблизи стратегического объекта.

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Кто работал на РФ?

"Задание рашистов выполнял завербованный ФСБ местный рецидивист, который ранее отбывал наказание за наркопреступления.

В поле зрения российской спецслужбы он попал через Telegram-каналы по поиску "быстрых денег", которые ему были нужны для покупки дозы наркотиков", - говорится в сообщении.

Мужчина объезжал местность под видом велосипедных прогулок, фиксировал на смартфон периметры потенциальных "целей" и передавал видео с геолокациями куратору из РФ.

Во время обыска у него обнаружили телефон с доказательствами работы на врага.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в государственной измене, мужчине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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