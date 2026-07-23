Готовил удары по оборонным заводам и логистическим базам: СБУ задержала корректировщика в Хмельницкой области
В Хмельницкой области задержан еще один российский агент, который готовил координаты для новых ударов РФ.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Врага интересовали предприятия оборонно-промышленного комплекса и логистические центры украинских защитников.
Замысел захватчиков раскрыли заблаговременно и задержали агента "на горячем", когда тот проводил доразведку вблизи стратегического объекта.
Кто работал на РФ?
"Задание рашистов выполнял завербованный ФСБ местный рецидивист, который ранее отбывал наказание за наркопреступления.
В поле зрения российской спецслужбы он попал через Telegram-каналы по поиску "быстрых денег", которые ему были нужны для покупки дозы наркотиков", - говорится в сообщении.
Мужчина объезжал местность под видом велосипедных прогулок, фиксировал на смартфон периметры потенциальных "целей" и передавал видео с геолокациями куратору из РФ.
Во время обыска у него обнаружили телефон с доказательствами работы на врага.
В настоящее время ему сообщено о подозрении в государственной измене, мужчине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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