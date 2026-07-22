Хотели сбить с рельсов грузовой локомотив: СБУ задержала агентов РФ на Черниговщине. ФОТОрепортаж
В Черниговской области задержали двух российских агентов, которые готовили подрыв местного железнодорожного полотна.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
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Злоумышленники планировали сбить с рельсов грузовой локомотив и нарушить транспортную логистику на севере.
Их удалось задержать "на горячем", когда они направлялись к месту запланированной диверсии. На месте происшествия у них обнаружили две самодельные бомбы, которые фигуранты должны были заложить под железнодорожные пути.
Кто работал на врага?
"Заказ врага выполнял мобилизованный из Киева, который самовольно покинул воинскую часть. Он пошел на сотрудничество с РФ через Telegram-канал в обмен на обещание помочь незаконно выехать из Украины.
К подрывной деятельности в интересах РФ он привлек свою знакомую – студентку одного из столичных высших учебных заведений", – говорится в сообщении.
Для диверсии студентка закупала химические компоненты, мобильные телефоны и другие компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств.
Товары она передавала своему "напарнику", который изготавливал взрывчатку по инструкции куратора из РФ.
Перед закладкой взрывчатки агенты несколько раз провели доразведку на железнодорожных линиях, чтобы выявить наиболее уязвимый участок для подрыва.
В ходе обысков у них изъяли компоненты для изготовления взрывчатки: химические вещества, лабораторные принадлежности, детонаторы и средства связи.
В настоящее время им сообщено о подозрении в незавершенном покушении на совершение диверсии по предварительному сговору группой лиц.
Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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