Хотели сбить с рельсов грузовой локомотив: СБУ задержала агентов РФ на Черниговщине. ФОТОрепортаж

В Черниговской области задержали двух российских агентов, которые готовили подрыв местного железнодорожного полотна.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Злоумышленники планировали сбить с рельсов грузовой локомотив и нарушить транспортную логистику на севере.

Их удалось задержать "на горячем", когда они направлялись к месту запланированной диверсии. На месте происшествия у них обнаружили две самодельные бомбы, которые фигуранты должны были заложить под железнодорожные пути.

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Кто работал на врага?

"Заказ врага выполнял мобилизованный из Киева, который самовольно покинул воинскую часть. Он пошел на сотрудничество с РФ через Telegram-канал в обмен на обещание помочь незаконно выехать из Украины.

К подрывной деятельности в интересах РФ он привлек свою знакомую – студентку одного из столичных высших учебных заведений", – говорится в сообщении.

Для диверсии студентка закупала химические компоненты, мобильные телефоны и другие компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств.

Товары она передавала своему "напарнику", который изготавливал взрывчатку по инструкции куратора из РФ.

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Перед закладкой взрывчатки агенты несколько раз провели доразведку на железнодорожных линиях, чтобы выявить наиболее уязвимый участок для подрыва.

В ходе обысков у них изъяли компоненты для изготовления взрывчатки: химические вещества, лабораторные принадлежности, детонаторы и средства связи.











В настоящее время им сообщено о подозрении в незавершенном покушении на совершение диверсии по предварительному сговору группой лиц.

Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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