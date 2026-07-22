Хотіли пустити з рейок вантажний локомотив: СБУ затримала агентів РФ на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

На Чернігівщині затримали двої російських агентів, які готували підрив місцевої залізничної колії.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зловмисники планували вибити з рейок вантажний локомотив і порушити транспортну логістику на півночі.

Їх вдалося затримати "на гарячому", коли вони прямували на місце запланованої диверсії. На місці події у них виявили дві саморобні бомби, які фігуранти мали закласти під колію.

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Хто працював на ворога?

"Замовлення ворога виконував мобілізований з Києва, який самовільно залишив військову частину. Він пішов на співпрацю з рф через Телеграм-канал в обмін на обіцянку допомогти незаконно виїхати з України.

До підривної діяльності в інтересах рф він залучив свою знайому – студентку одного зі столичних закладів вищої освіти", - йдеться в повідомленні.

Для диверсії студентка закуповувала хімічні компоненти, мобільні телефони та інші складові для виготовлення саморобних вибухових пристроїв.

Товари вона віддавала своєму "напарнику", який споряджав вибухівку за інструкцією куратора з РФ.

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Перед закладенням вибухівки агенти декілька разів провели дорозвідку на залізничних лініях, щоб виявити найуразливішу ділянку для підриву.

Під час обшуків у них вилучили компоненти для виготовлення вибухівки: хімічні речовини, лабораторне приладдя, детонатори та засоби зв’язку.











Наразі їм повідомлено про підозру у незакінченому замаху на вчинення диверсії за попередньою змовою групою осіб.

Підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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