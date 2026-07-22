Схему розкрадання 68 млн грн на будівництві захисту для енергооб’єкта викрито на Миколаївщині, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією та прокуратурою викрила схему розкрадання коштів під час будівництва захисних споруд для одного із енергетичних об’єктів у Миколаївській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Які збитки держави?

За матеріалами справи, унаслідок оборудки зловмисники заволоділи коштами на майже 68 млн грн. При цьому антидронові конструкції, які мав забезпечити підрядник, й досі не встановлено.

Відповідно до матеріалів провадження, оборудку організував 37-річний директор одного з приватних підприємств.

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Що встановило розслідування?

Як зазначається, фірма цього фігуранта мала виконати замовлення однієї із державних компаній на будівництво захисних споруд від ворожих дронів на одному із об’єктів енергетики у Миколаївській області.

Загальна сума угоди становила 90 млн грн.

Відповідно до умов договору замовник мав перерахувати підряднику аванс у розмірі майже 80% від вартості робіт за умови надання банківської гарантії. Скориставшись цим механізмом, фігурант отримав майже 68 мільйонів гривень авансового платежу, хоча, як встановило слідство, фактично не мав наміру виконувати взяті на себе зобов'язання.

Попри те, що роботи мали бути завершені протягом 240 днів із моменту укладення договору, підприємство так і не розпочало їх виконання.

За матеріалами справи, аби приховати походження і надалі легалізувати отримані кошти, фігурант переказав їх на інші підконтрольні компанії.

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Під час обшуків у зловмисника вилучено докази, що підтверджують його протиправну діяльність, зокрема установчі документи підприємства, бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку з листуванням тощо.

Підозра