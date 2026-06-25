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Новини Корупція в енергетиці
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На майданчику Хмельницької АЕС проводять слідчі дії щодо закупівель минулих років, - "Енергоатом"

Слідчі дії проводять на Хмельницькій АЕС: подробиці

На майданчику Хмельницької АЕС правоохоронці проводять слідчі дії.

Про це повідомила пресслужба "Енергоатому", передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Слідчі дії стосуються окремих закупівельних процедур, здійснених у попередні роки", - зазначили у компанії.

В "Енергоатомі" кажуть, що забезпечують повне сприяння роботі правоохоронних органів, надають всю необхідну документацію та інформацію відповідно до вимог законодавства України та зацікавлені у всебічному, об’єктивному й неупередженому встановленні всіх обставин справи.

"Проведення слідчих дій не впливає на виробничі процеси та безпеку експлуатації об’єкта. Хмельницька АЕС працює у штатному режимі, забезпечуючи надійну та безпечну експлуатацію енергоблоків і стабільне виробництво електроенергії для потреб держави", - підсумували у заяві.

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