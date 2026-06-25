На площадке Хмельницкой АЭС проводятся следственные действия в отношении закупок прошлых лет, - "Энергоатом"
На территории Хмельницкой АЭС правоохранительные органы проводят следственные действия.
Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома", передает Цензор.НЕТ.
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"Следственные действия касаются отдельных закупочных процедур, осуществленных в предыдущие годы", - отметили в компании.
В "Энергоатоме" заявляют, что оказывают полное содействие работе правоохранительных органов, предоставляют всю необходимую документацию и информацию в соответствии с требованиями законодательства Украины и заинтересованы во всестороннем, объективном и беспристрастном установлении всех обстоятельств дела.
"Проведение следственных действий не влияет на производственные процессы и безопасность эксплуатации объекта. Хмельницкая АЭС работает в штатном режиме, обеспечивая надежную и безопасную эксплуатацию энергоблоков и стабильное производство электроэнергии для нужд государства", - подытожили в заявлении.
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