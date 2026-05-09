"Большое строительство" Хмельницкой АЭС: разговор фигуранта "Миндичгейта" Цукермана перед обысками НАБУ

Фигурант "Миндичгейта" Александр Цукерман на новых записях "плёнок Миндича" обсуждает, чего не следует делать в контексте скандала, связанного со строительством энергоблоков для Хмельницкой АЭС в Болгарии, на закупку которых было потрачено несколько сотен миллионов гривен.

Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Разговор был записан уже 21 февраля 2025 года, однако собеседника Цукермана на этот раз идентифицировать не удалось. Вероятно, это лицо, отвечающее за строительство или что-то подобное на Хмельницкой АЭС.

Как отмечается, к этому времени уже удалось собрать и передать в НАБУ материалы о том, что, несмотря на отсутствие закона о "крупном строительстве" новых блоков Хмельницкой АЭС, сотни миллионов гривен на него уже списывались. Поэтому Цукерман беспокоится, что НАБУ готовит обыски.

На непосредственно обнародованном фрагменте он инструктирует "человека", что тот должен чего-то не делать в контексте истории о махинациях вокруг АЭС, а другой участник разговора рассказывает, что уже есть какой-то проект.

Закупка энергоблоков российского производства для ХАЭС

В январе 2025 года Комитет Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг полностью изменил текст принятого в первом чтении законопроекта №11392, чтобы позволить "Энергоатому" купить в Болгарии произведенные в России реакторы для достройки третьего и четвертого энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

Комитет аннулировал текст принятого в первом чтении законопроекта №11392, который предусматривал внесение изменений в ряд законов о функционировании рынка электроэнергии, и перед вторым чтением заменил его совершенно другим текстом, разрешающим покупку реакторов.

11 февраля 2025 года Рада поддержала приобретение блоков для ХАЭС в Болгарии.

Позже Болгария передумала продавать российские реакторы для Хмельницкой АЭС.

Речь идет о приобретении изготовленных "Росатомом" энергоблоков ВВЭР-1000 для АЭС "Белене" в Болгарии. В 2012 году Болгария отказалась от строительства станции. В июле 2023 года парламент Болгарии поручил провести переговоры с Украиной о продаже реакторов ВВЭР-1000 российского производства на сумму более 600 млн евро.

Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетишин. В составе Хмельницкой АЭС работают два энергоблока ВВЭР-1000 общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах).

На ХАЭС есть два частично построенных энергоблока под реактор ВВЭР-1000. Энергоблок №3 Хмельницкой АЭС готов на 80%, блок №4 — на 25%.

Читайте также: Шмыгаль заявил о двух вариантах достройки энергоблоков на ХАЭС: сейчас их оценивают специалисты