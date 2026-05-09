"Велике будівництво" Хмельницької АЕС: розмова фігуранта "Міндічгейту" Цукермана перед обшуками НАБУ

Фігурант "Міндічгейту" Олександр Цукерман на нових записах "плівок Міндіча" обговорює, що не треба робити у контексті скандалу щодо будівництва енергоблоків для Хмельницької АЕС у Болгарії, на закупівлю яких списувалося декілька сотень мільйонів гривень.

Про це розповів нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Деталі

Розмова була записана вже 21 лютого 2025 року, однак співрозмовника Цукермана цього разу ідентифікувати не вдалося. Ймовірно це особа, яка відповідає за будівництво чи щось подібне на Хмельницькій АЕС.

Як зазначається, у цей час вже вдалося зібрати та передати в НАБУ матеріали про те, що попри відсутність закону про "велике будівництво" нових блоків Хмельницької АЕС, сотні мільйонів гривень на нього вже списувалися. Тож Цукерман хвилюється, що НАБУ готує обшуки.

На безпосередньо оприлюдненому фрагменті він інструктує "людину", що та повинна щось не робити в контексті історії про махінації навколо АЕС, а інша дійова особа розмови розповідає, що вже є якийсь проєкт.

Закупівля енергоблоків російського виробництва для ХАЕС

У січні 2025 Комітет Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг повністю змінив текст ухваленого в першому читанні законопроєкту №11392, щоб дозволити "Енергоатому" купити у Болгарії вироблені у Росії реактори для добудови третього і четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

Комітет анулював текст ухваленого в першому читанні законопроєкту №11392, який передбачав внесення змін до низки законів щодо функціонування ринку електроенергії, та перед другим читанням замінив його абсолютно іншим текстом, який дозволяє купівлю реакторів.

11 лютого 2025 року Рада підтримала придбання блоків для ХАЕС у Болгарії.

Пізніше Болгарія передумала продавати російські реактори для Хмельницької АЕС.

Йдеться про придбання виготовлених "Росатомом" енергоблоків ВЕР-1000 для АЕС "Белене" у Болгарії. У 2012 році Болгарія відмовилась від будівництва станції. У липні 2023 року парламент Болгарії доручив провести переговори з Україною про продаж реакторів ВВЕР-1000 російського виробництва за суму понад 600 млн євро.

Хмельницька АЕС розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки ВВЕР-1000 загальною потужністю 2000 МВт (підключені у 1987 і 2004 роках).

На ХАЕС є два частково побудовані енергоблоки під реактор ВВЕР-1000. Енергоблок №3 Хмельницької АЕС готовий на 80%, блок №4 - на 25%.

