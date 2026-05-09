УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
18424 відвідувача онлайн
Новини Реактори для Хмельницької АЕС
5 785 11

"Велике будівництво" Хмельницької АЕС: розмова фігуранта "Міндічгейту" Цукермана перед обшуками НАБУ

Тимур Міндіч та Олександр Цукерман

Фігурант "Міндічгейту" Олександр Цукерман на нових записах "плівок Міндіча" обговорює, що не треба робити у контексті скандалу щодо будівництва енергоблоків для Хмельницької АЕС у Болгарії, на закупівлю яких списувалося декілька сотень мільйонів гривень.

Про це розповів нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

Розмова була записана вже 21 лютого 2025 року, однак співрозмовника Цукермана цього разу ідентифікувати не вдалося. Ймовірно це особа, яка відповідає за будівництво чи щось подібне на Хмельницькій АЕС.

Як зазначається, у цей час вже вдалося зібрати та передати в НАБУ матеріали про те, що попри відсутність закону про "велике будівництво" нових блоків Хмельницької АЕС, сотні мільйонів гривень на нього вже списувалися. Тож Цукерман хвилюється, що НАБУ готує обшуки. 

На безпосередньо оприлюдненому фрагменті він інструктує "людину", що та повинна щось не робити в контексті історії про махінації навколо АЕС, а інша дійова особа розмови розповідає, що вже є якийсь проєкт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Міндічгейт": Водій Цукермана на плівках розповідав, що той терміново виїжджав з України, - ЗМІ

Розкрадання на будівництві Хмельницької АЕС - Цукерман на плівках
Розкрадання на будівництві Хмельницької АЕС - Цукерман на плівках

Закупівля енергоблоків російського виробництва для ХАЕС

  • У січні 2025 Комітет Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг повністю змінив текст ухваленого в першому читанні законопроєкту №11392, щоб дозволити "Енергоатому" купити у Болгарії вироблені у Росії реактори для добудови третього і четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС.
  • Комітет анулював текст ухваленого в першому читанні законопроєкту №11392, який передбачав внесення змін до низки законів щодо функціонування ринку електроенергії, та перед другим читанням замінив його абсолютно іншим текстом, який дозволяє купівлю реакторів.
  • 11 лютого 2025 року Рада підтримала придбання блоків для ХАЕС у Болгарії.
  • Пізніше Болгарія передумала продавати російські реактори для Хмельницької АЕС.

Йдеться про придбання виготовлених "Росатомом" енергоблоків ВЕР-1000 для АЕС "Белене" у Болгарії. У 2012 році Болгарія відмовилась від будівництва станції. У липні 2023 року парламент Болгарії доручив провести переговори з Україною про продаж реакторів ВВЕР-1000 російського виробництва за суму понад 600 млн євро.

Хмельницька АЕС розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки ВВЕР-1000 загальною потужністю 2000 МВт (підключені у 1987 і 2004 роках).

На ХАЕС є два частково побудовані енергоблоки під реактор ВВЕР-1000. Енергоблок №3 Хмельницької АЕС готовий на 80%, блок №4 - на 25%.

Також читайте: Шмигаль заявив про два варіанти добудови енергоблоків на ХАЕС: наразі їх оцінюють фахівці

Автор: 

закупівлі (3704) Хмельницька АЕС (151) Цукерман Олександр (28)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Да кто же такой этот загадочный Вова про которого все там постоянно говорят? Не понимаю!
показати весь коментар
09.05.2026 11:51 Відповісти
+14
Аферу, з болгарською авантюрою на Хмельницькій АЕС, ліпили вертухаї від зеленського та могилєвича, ще з 2020 року, під патронатом виконавців від данилова-умерова!!
показати весь коментар
09.05.2026 11:45 Відповісти
+10
Ось чому Зеленьськи так давив два роки на прийняття закону на купівлю російських реакторів. Клєптоман був не задоволений, що заробітки, після припинення активної фази "Великого Крадівницта", вже на мільярді, а тільки сотні міліонів
показати весь коментар
09.05.2026 11:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Аферу, з болгарською авантюрою на Хмельницькій АЕС, ліпили вертухаї від зеленського та могилєвича, ще з 2020 року, під патронатом виконавців від данилова-умерова!!
показати весь коментар
09.05.2026 11:45 Відповісти
Вертухаи Зеленского и Могилевича??? А что, их уже посадили?
показати весь коментар
09.05.2026 12:30 Відповісти
Ось чому Зеленьськи так давив два роки на прийняття закону на купівлю російських реакторів. Клєптоман був не задоволений, що заробітки, після припинення активної фази "Великого Крадівницта", вже на мільярді, а тільки сотні міліонів
показати весь коментар
09.05.2026 11:47 Відповісти
Да кто же такой этот загадочный Вова про которого все там постоянно говорят? Не понимаю!
показати весь коментар
09.05.2026 11:51 Відповісти
Треба у радника міністра оборони спитати. Може він щось чув?
показати весь коментар
09.05.2026 12:11 Відповісти
фітькоф і зятькоф пів року їздили до якихось вовок.
може там пошукати?
показати весь коментар
09.05.2026 12:24 Відповісти
Не понимаю почему не реагирует Президент Зеленский. Почему не потребует от СБУ найти этого "Вову" и привлечь его к ответствености?!
показати весь коментар
09.05.2026 12:58 Відповісти
Порошенко
показати весь коментар
10.05.2026 09:01 Відповісти
Вова проста хатєл дать свєт тьомним українчікам
показати весь коментар
09.05.2026 12:31 Відповісти
"особа с ХАЕС" - це Козюра, генеральний директор, ніхто інший не може мати вихід на цукєрмана
показати весь коментар
09.05.2026 17:07 Відповісти
 
 