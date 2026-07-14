Посадовця "Центренерго" та постачальників викрили на розкраданні 10 мільйонів гривень на ремонті ТЕС

Служба безпеки України спільно з Київською міською прокуратурою викрили схему привласнення понад 10 млн грн коштів публічного акціонерного товариства (ПАТ) "Центренерго".

Про це повідомляють пресслужби СБУ та столичної прокуратури.

Ці кошти держава виділила на ремонт і безперебійну роботу Трипільської та Зміївської теплових електростанцій (ТЕС).

За даними джерел у правоохоронних органах, підозри оголосили начальнику департаменту з матеріально-технічного забезпечення ПАТ "Центренерго" Володимиру Щабельському та співвласникам компанії "ВКП "Лідер" – подружжю Олексію та Богдані Марченко.

Як встановило розслідування, до організації схеми причетні посадовець держкомпанії та двоє його спільників – власники пов'язаних приватних компаній-постачальників.

Як працювала схема з трубами

У березні 2025 року "Центренерго" оголосило тендер на закупівлю 393 метрів нових труб 2024-2025 років виготовлення для ремонту двох ТЕС. Сума договору з переможцем тендеру становила понад 20 млн грн.

Слідство встановило, що постачальник не мав потрібної продукції, тому придбав за 9 млн грн у іншої фірми старі труби, які зберігалися на відкритому складі ще з 2008 року.

Щоб видати їх за нові, ділки провели косметичне відновлення:

очистили та пофарбували застарілі матеріали;

нанесли фальшиве маркування про нібито відповідність Державним стандартам України (ДСТУ);

підробили сертифікати походження (у переписках фігуранти обговорювали фальсифікацію документів, щоб видати труби за імпортовані з Китаю).

Згодом ці старі труби продали "Центренерго" під виглядом нових за понад 20 млн грн.

Начальник департаменту держкомпанії, попри наявність документів із зауваженнями до якості товару, підписав акти прийому-передачі в інтересах постачальника. Різницю у понад 10 млн грн учасники схеми розділили між собою.

Наслідки та загрози для ТЕС

Експертизи підтвердили, що якість поставлених труб не відповідає державним стандартам, через що "Центренерго" зазнало збитків на 10,4 млн грн.

Окрім фінансових втрат, у СБУ наголошують, що використання старих і неякісних матеріалів могло поставити під загрозу стабільну роботу ключових теплоелектростанцій під час підготовки до нового опалювального сезону.

Під час обшуків у помешканнях, офісах та автомобілях підозрюваних вилучили техніку, телефони та документи із доказами злочинної діяльності.

Наразі трьом фігурантам оголосили підозри за статтями про привласнення та розтрату майна в особливо великих розмірах організованою групою, підроблення документів, а також зловживання владою.

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, Зміївська ТЕС 1 квітня за результатами тендеру уклала угоду з ТОВ "Спецтермомонтаж-Енерго" на виконання механіко-монтажних робіт вартістю 228 млн грн (із ПДВ).

Як повідомлялося, державне "Центренерго" за підсумками роботи у 2025 році отримало рекордні 4,06 мільярда гривень чистого прибутку. Дохід компанії минулого року становив 23 млрд грн.

При цьому у жовтні 2025 року ТЕС компанії зазнали наймасованішого удару від початку війни і вони знову повністю зупинилися, заявляли в компанії.

Нагадаємо, унаслідок російських атак навесні 2024 року була знищена Зміївська ТЕС на Харківщині, а також Трипільська ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях.

У травні минулого року Кабінет міністрів виділив понад 1,5 млрд грн для відбудови Зміївської та Трипільської теплових електростанцій "Центренерго", однак близько 900 млн грн з цієї суми повернули до держбюджету наприкінці року, розповів Андрій Гота.

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