Схема хищения 68 млн грн при строительстве защитных сооружений для энергообъекта раскрыта на Николаевщине, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и прокуратурой раскрыла схему хищения средств при строительстве защитных сооружений для одного из энергетических объектов в Николаевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.
Каковы убытки государства?
Согласно материалам дела, в результате махинации злоумышленники завладели средствами на сумму почти 68 млн грн. При этом антидроновые конструкции, которые должен был обеспечить подрядчик, до сих пор не установлены.
Согласно материалам дела, махинацию организовал 37-летний директор одного из частных предприятий.
Что установило расследование?
Как отмечается, фирма этого фигуранта должна была выполнить заказ одной из государственных компаний на строительство защитных сооружений от вражеских дронов на одном из объектов энергетики в Николаевской области.
Общая сумма сделки составила 90 млн грн.
Согласно условиям договора заказчик должен был перечислить подрядчику аванс в размере почти 80% от стоимости работ при условии предоставления банковской гарантии. Воспользовавшись этим механизмом, фигурант получил почти 68 миллионов гривен авансового платежа, хотя, как установило следствие, фактически не намеревался выполнять взятые на себя обязательства.
Несмотря на то, что работы должны были быть завершены в течение 240 дней с момента заключения договора, предприятие так и не приступило к их выполнению.
Согласно материалам дела, чтобы скрыть происхождение и в дальнейшем легализовать полученные средства, фигурант перечислил их на другие подконтрольные компании.
В ходе обысков у злоумышленника были изъяты доказательства, подтверждающие его противоправную деятельность, в частности учредительные документы предприятия, бухгалтерскую документацию, компьютерную технику с перепиской и т. д.
Подозрение
- В настоящее время следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах). Ему грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и конфискацией имущества.
- Расследование продолжается. Устанавливаются другие лица, которые могли быть причастны к этой махинации.
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