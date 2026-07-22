СБУ запобігла теракту в Миколаєві: агент РФ закладав вибухівку під авто військового та реєстрував Starlink для ворога. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки запобігла ще одному теракту у Миколаєві. За результатами дій на випередження затримано агента рф, який готував убивство військового Сил оборони за допомогою саморобної бомби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Закладав вибухівку під авто українського воїна

Співробітники СБУ затримали зловмисника "на гарячому", коли він закладав вибухівку під авто українського воїна.





Як з’ясувало розслідування, завдання рашистів виконував завербований ворогом мобілізований з Баштанського району. У поле зору російських спецслужбістів він потрапив, коли самовільно залишив військову частину і почав шукати "легкі" заробітки у Телеграм-каналах.

Після агентурного інструктажу фігурант провів дорозвідку поблизу автомобіля потенційної "цілі" і доповів куратору з РФ про готовність до теракту.

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Деталі щодо роботи на РФ

Далі агент отримав від російського спецслужбіста координати схрону, з якого забрав саморобний вибуховий пристрій (СВП) і потім намагався непомітно встановити його під авто українського захисника.

Крім того, під час документування злочину було встановлено, що дезертир отримав від ворога ще одне завдання - реєструвати для рашистів супутникові термінали Старлінк.

Встановлено, що спочатку зловмисник оформив пристрій інтернет-зв’язку на себе і передав відповідні реквізити куратору з РФ.

Згодом він намагався залучити до підпільної реєстрації Старлінків свою дружину та десятьох наркозалежних, які погодилися надати свої паспортні дані в обмін на обіцянку грошей "на дозу".

У разі отримання доступу до супутникових терміналів, ворог планував задіяти їх для коригування ракетно-бомбових, артилерійських та дронових атак на південному фронті.

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Затримання та підозра

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон, з якого він координував свої дії з куратором від країни-агресора. Незаконно зареєстрований ним Старлінк заблоковано.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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