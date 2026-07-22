СБУ предотвратила теракт в Николаеве: агент РФ закладывал взрывчатку под машину военного и регистрировал Starlink для врага. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности предотвратила еще один теракт в Николаеве. В результате упреждающих мер задержан агент РФ, готовивший убийство военнослужащего Сил обороны с помощью самодельной бомбы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Закладывал взрывчатку под машину украинского военного

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника "на горячем", когда он закладывал взрывчатку под машину украинского военного.





Как выяснилось в ходе расследования, задание рашистов выполнял завербованный врагом мобилизованный из Баштанского района. В поле зрения российских спецслужбистов он попал, когда самовольно покинул воинскую часть и начал искать "легкие" заработки в Telegram-каналах.

После агентурного инструктажа фигурант провел доразведку вблизи автомобиля потенциальной "цели" и доложил куратору из РФ о готовности к теракту.

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Детали работы на РФ

Далее агент получил от российского сотрудника спецслужб координаты тайника, из которого забрал самодельное взрывное устройство (СВУ) и затем пытался незаметно установить его под автомобиль украинского защитника.

Кроме того, в ходе расследования преступления было установлено, что дезертир получил от врага еще одно задание — регистрировать для рашистов спутниковые терминалы "Старлинк".

Установлено, что сначала злоумышленник оформил устройство интернет-связи на себя и передал соответствующие реквизиты куратору из РФ.

Впоследствии он пытался вовлечь в подпольную регистрацию "Старлинков" свою жену и десять наркозависимых, которые согласились предоставить свои паспортные данные в обмен на обещание денег "на дозу".

В случае получения доступа к спутниковым терминалам враг планировал использовать их для корректировки ракетно-бомбовых, артиллерийских и дронных атак на южном фронте.

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Задержание и подозрение

В ходе обысков у задержанного изъят смартфон, с помощью которого он координировал свои действия с куратором из страны-агрессора. Незаконно зарегистрированный им "Старлинк" заблокирован.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 (завершенное покушение на совершение террористического акта).

Злоумышленник находится под стражей без права освобождения под залог. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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