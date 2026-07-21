В Україні викрили шість схем ухилення від мобілізації, затримано 15 осіб, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань та Національна поліція ліквідували шість нових схем ухилення від мобілізації у різних регіонах країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

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За результатами спецоперацій затримано 15 організаторів оборудок, а однією зі схем скористалися понад 200 військовозобов’язаних.

За даними правоохоронців, фігуранти за винагороду допомагали чоловікам уникнути мобілізації через фіктивне працевлаштування, підроблені медичні документи, незаконне оформлення відстрочок та переправлення за кордон поза офіційними пунктами пропуску.

Фіктивний навчальний заклад на Сумщині

На Сумщині контррозвідка та слідчі СБУ викрили міжрегіональну схему, учасники якої оформлювали військовозобов’язаних "викладачами" приватного навчального закладу, що фактично не здійснював діяльності.

Завдяки фіктивному працевлаштуванню клієнти отримували відстрочку від мобілізації. За інформацією слідства, цією схемою скористалися понад 200 військовозобов’язаних. Правоохоронці затримали вісьмох організаторів, серед яких директорка установи.

Адвокат у Харкові оформлював фіктивне працевлаштування

У Харкові викрито адвоката, який за хабарі організовував оформлення ухилянтів на підприємство критичної інфраструктури.

Слідство встановило, що такі "працівники" фактично не виконували жодної роботи, а підроблені трудові книжки використовували для отримання відстрочки від мобілізації.

У Рівному фальсифікували медичні документи

У Рівному затримано представника експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, який разом зі спільниками підробляв історії хвороб мобілізованих.

За версією правоохоронців, фігуранти підтверджували неіснуючі тяжкі захворювання та безпідставно встановлювали інвалідність III групи для оформлення непридатності до військової служби.

На Черкащині допомагали оформити статус опікуна

У Черкаській області затримали чоловіка, який за гроші допомагав військовозобов’язаним отримувати статус опікуна, що давав підстави для відстрочки.

Для цього він, за даними слідства, залучав знайомих посадовців військово-лікарської комісії, які підробляли медичні висновки про необхідність постійного догляду за родичами клієнтів.

На Прикарпатті організували незаконне переправлення через кордон

В Івано-Франківській області співробітники СБУ та ДБР викрили трьох осіб, які переправляли військовозобов’язаних до однієї із сусідніх країн Євросоюзу.

Маршрут пролягав через гірську місцевість в обхід офіційних пунктів пропуску.

На Дніпропетровщині блогер публікував маршрути мобільних груп

У Самарівському районі Дніпропетровської області затримали блогера, який публікував у Telegram інформацію про місця базування та маршрути пересування мобільних груп ТЦК і правоохоронців.

За даними слідства, закритий контент поширювався через власний Telegram-канал, аудиторія якого налічувала понад 1,5 тисячі підписників.

Яке покарання загрожує фігурантам

Усім затриманим повідомили про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема щодо одержання неправомірної вигоди, незаконного переправлення осіб через державний кордон та перешкоджання законній діяльності Збройних сил України.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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