У Рівному лікаря підозрюють у продажі фіктивної інвалідності ухилянтам за $2500, - СБУ

У Рівному співробітники СБУ викрили лікаря та його спільників, яких підозрюють в організації схеми незаконного оформлення інвалідності військовозобов'язаним. За даними слідства, вартість таких "послуг" становила 2500 доларів США з одного клієнта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в Управлінні СБУ в Рівненській області.

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За матеріалами справи, 55-річний лікар-хірург був членом експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи в одному з комунальних медичних закладів Рівного.

Слідство встановило, що фігуранти оформлювали "клієнтам" фіктивну медичну документацію про нібито наявні травми та захворювання. Надалі ці документи використовували для проходження оцінювання та незаконного встановлення III групи інвалідності.

Під час обшуків за місцем проживання та роботи підозрюваних правоохоронці вилучили грошові кошти, медичну документацію, мобільні телефони та інші речові докази.

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Фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави).

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини злочину та інших осіб, які можуть бути причетні до незаконної схеми.

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