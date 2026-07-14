На Рівненщині судитимуть організатора схеми незаконного бронювання військовозобов’язаних за $3200, - прокуратура
У Рівному судитимуть колишнього інспектора з військового обліку одного з підприємств критичної інфраструктури, якого обвинувачують в організації схеми незаконного бронювання військовозобов'язаних чоловіків. За даними слідства, за свої послуги він отримував до 3200 доларів США.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Рівненська обласна прокуратура.
Як діяла схема
За версією слідства, 39-річний рівнянин оформлював фіктивні документи про працевлаштування військовозобов'язаних чоловіків на підприємстві критичної інфраструктури. Надалі ці документи подавали до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для оформлення бронювання псевдопрацівників.
До протиправної діяльності він залучив двох спільників, яких уже засуджено.
Що загрожує обвинуваченому
За інформацією прокуратури, схема діяла протягом 2023–2025 років, а вартість незаконного бронювання сягала 3200 доларів США.
Чоловікові інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України, вчинене за попередньою змовою групою осіб, одержання неправомірної вигоди та використання завідомо підроблених документів. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.
- Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше на Тернопільщині суд виніс вирок чоловікові, який через Viber-чат повідомляв про місця роботи мобільних груп ТЦК та СП і був визнаний винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України.
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