На Рівненщині судитимуть організатора схеми незаконного бронювання військовозобов’язаних за $3200, - прокуратура

У Рівному судитимуть колишнього інспектора з військового обліку одного з підприємств критичної інфраструктури, якого обвинувачують в організації схеми незаконного бронювання військовозобов'язаних чоловіків. За даними слідства, за свої послуги він отримував до 3200 доларів США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Рівненська обласна прокуратура.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Як діяла схема

За версією слідства, 39-річний рівнянин оформлював фіктивні документи про працевлаштування військовозобов'язаних чоловіків на підприємстві критичної інфраструктури. Надалі ці документи подавали до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для оформлення бронювання псевдопрацівників.

До протиправної діяльності він залучив двох спільників, яких уже засуджено.

Читайте: $1000 хабаря за проходження ВЛК без мобілізації: військовому ТЦК з Харкова повідомили про підозру. ФОТОрепортаж

Що загрожує обвинуваченому

За інформацією прокуратури, схема діяла протягом 2023–2025 років, а вартість незаконного бронювання сягала 3200 доларів США.

Чоловікові інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України, вчинене за попередньою змовою групою осіб, одержання неправомірної вигоди та використання завідомо підроблених документів. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше на Тернопільщині суд виніс вирок чоловікові, який через Viber-чат повідомляв про місця роботи мобільних груп ТЦК та СП і був визнаний винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За $9200 обіцяли фіктивну інвалідність: у Луцьку винесли вирок організаторам схеми ухилення від мобілізації