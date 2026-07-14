В Ровенской области будут судить организатора схемы незаконного бронирования военнообязанных за $3200, - прокуратура
В Ровно предстанет перед судом бывший инспектор по воинскому учету одного из предприятий критической инфраструктуры, которого обвиняют в организации схемы незаконного "бронирования" военнообязанных мужчин. По данным следствия, за свои услуги он получал до 3200 долларов США.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.
Как действовала схема
По версии следствия, 39-летний житель Ровно оформлял фиктивные документы о трудоустройстве военнообязанных мужчин на предприятии критической инфраструктуры. В дальнейшем эти документы подавались в территориальные центры комплектования и социальной поддержки для оформления бронирования псевдоработников.
К противоправной деятельности он привлек двух сообщников, которые уже осуждены.
Что грозит обвиняемому
По информации прокуратуры, схема действовала в течение 2023-2025 годов, а стоимость незаконного бронирования достигала 3200 долларов США.
Мужчине инкриминируют препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц, получение неправомерной выгоды и использование заведомо поддельных документов. Обвинительный акт уже направлен в суд.
- Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее в Тернопольской области суд вынес приговор мужчине, который через чат Viber сообщал о местах работы мобильных групп ТЦК и СП и был признан виновным в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль