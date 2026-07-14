В Ровенской области будут судить организатора схемы незаконного бронирования военнообязанных за $3200, - прокуратура

В Ровно предстанет перед судом бывший инспектор по воинскому учету одного из предприятий критической инфраструктуры, которого обвиняют в организации схемы незаконного "бронирования" военнообязанных мужчин. По данным следствия, за свои услуги он получал до 3200 долларов США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.

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Как действовала схема

По версии следствия, 39-летний житель Ровно оформлял фиктивные документы о трудоустройстве военнообязанных мужчин на предприятии критической инфраструктуры. В дальнейшем эти документы подавались в территориальные центры комплектования и социальной поддержки для оформления бронирования псевдоработников.

К противоправной деятельности он привлек двух сообщников, которые уже осуждены.

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Что грозит обвиняемому

По информации прокуратуры, схема действовала в течение 2023-2025 годов, а стоимость незаконного бронирования достигала 3200 долларов США.

Мужчине инкриминируют препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц, получение неправомерной выгоды и использование заведомо поддельных документов. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее в Тернопольской области суд вынес приговор мужчине, который через чат Viber сообщал о местах работы мобильных групп ТЦК и СП и был признан виновным в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины.

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