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5 лет лишения свободы получил житель Тернопольщины за публикацию данных о ТЦК в Viber, - ТЦК и СП

Суд вынес приговор автору сообщений в группе "Антиполицай"

Житель Тернопольской области был приговорен к пяти годам лишения свободы за распространение информации о перемещении военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки в группе Viber "Антиполицейский".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Ривненском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

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По данным суда, в течение 2024 года мужчина не менее 12 раз публиковал в группе Viber сообщения о местах нахождения и перемещении военнослужащих ТЦК и СП.

Суд пришел к выводу, что такими действиями обвиняемый препятствовал проведению мобилизационных мероприятий.

Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы. В то же время суд освободил его от отбывания основного наказания с испытательным сроком в три года.

Кроме того, суд постановил конфисковать мобильный телефон, с которого осужденный отправлял сообщения в группу Viber.

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Автор: 

Viber (12) уклонисты (1384) ТЦК (1195) Тернопольская область (836)
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Топ комментарии
+7
Якщо "тцк" військовослужбовці , то яке право вони мають порушувати статтю 17 Конституції ?
А якщо " тцк" не військовослужбовці , то хто вони ?
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08.07.2026 10:23 Ответить
+5
озу в межах країни...
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08.07.2026 10:25 Ответить
+2
хай звернеться до єспч та вийде на волю з гарантією....
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08.07.2026 10:23 Ответить

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