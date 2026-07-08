5 лет лишения свободы получил житель Тернопольщины за публикацию данных о ТЦК в Viber, - ТЦК и СП

Житель Тернопольской области был приговорен к пяти годам лишения свободы за распространение информации о перемещении военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки в группе Viber "Антиполицейский".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Ривненском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

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По данным суда, в течение 2024 года мужчина не менее 12 раз публиковал в группе Viber сообщения о местах нахождения и перемещении военнослужащих ТЦК и СП.

Суд пришел к выводу, что такими действиями обвиняемый препятствовал проведению мобилизационных мероприятий.

Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы. В то же время суд освободил его от отбывания основного наказания с испытательным сроком в три года.

Кроме того, суд постановил конфисковать мобильный телефон, с которого осужденный отправлял сообщения в группу Viber.

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