5 років ув’язнення отримав житель Тернопільщини за публікацію даних про ТЦК у Viber, - ТЦК та СП

Жителя Тернопільської області засудили до п'яти років позбавлення волі за поширення інформації про переміщення військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Viber-групі "Антиполіцай".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це поінформували у Рівненському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

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За даними суду, упродовж 2024 року чоловік щонайменше 12 разів публікував у Viber-групі повідомлення про місця перебування та переміщення військовослужбовців ТЦК та СП.

Суд дійшов висновку, що такими діями обвинувачений перешкоджав проведенню мобілізаційних заходів.

Чоловіка визнали винним та призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Водночас суд звільнив його від відбування основного покарання з випробувальним строком три роки.

Крім того, суд ухвалив конфіскувати мобільний телефон, з якого засуджений надсилав повідомлення до Viber-групи.

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