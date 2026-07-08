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5 років ув’язнення отримав житель Тернопільщини за публікацію даних про ТЦК у Viber, - ТЦК та СП

Суд виніс вирок дописувачу групи "Антиполіцай"

Жителя Тернопільської області засудили до п'яти років позбавлення волі за поширення інформації про переміщення військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Viber-групі "Антиполіцай".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це поінформували у Рівненському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

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За даними суду, упродовж 2024 року чоловік щонайменше 12 разів публікував у Viber-групі повідомлення про місця перебування та переміщення військовослужбовців ТЦК та СП.

Суд дійшов висновку, що такими діями обвинувачений перешкоджав проведенню мобілізаційних заходів.

Чоловіка визнали винним та призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Водночас суд звільнив його від відбування основного покарання з випробувальним строком три роки.

Крім того, суд ухвалив конфіскувати мобільний телефон, з якого засуджений надсилав повідомлення до Viber-групи.

Також читайте: За повідомлення про маршрути ТЦК житель Чернігівщини отримав 5 років позбавлення волі

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Viber (59) ухилянти (1455) ТЦК та СП (1251) Тернопільська область (709)
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Топ коментарі
+8
Якщо "тцк" військовослужбовці , то яке право вони мають порушувати статтю 17 Конституції ?
А якщо " тцк" не військовослужбовці , то хто вони ?
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08.07.2026 10:23 Відповісти
+6
озу в межах країни...
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08.07.2026 10:25 Відповісти
+3
хай звернеться до єспч та вийде на волю з гарантією....
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08.07.2026 10:23 Відповісти

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