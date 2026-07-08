5 років ув’язнення отримав житель Тернопільщини за публікацію даних про ТЦК у Viber, - ТЦК та СП
Жителя Тернопільської області засудили до п'яти років позбавлення волі за поширення інформації про переміщення військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Viber-групі "Антиполіцай".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це поінформували у Рівненському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.
За даними суду, упродовж 2024 року чоловік щонайменше 12 разів публікував у Viber-групі повідомлення про місця перебування та переміщення військовослужбовців ТЦК та СП.
Суд дійшов висновку, що такими діями обвинувачений перешкоджав проведенню мобілізаційних заходів.
Чоловіка визнали винним та призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Водночас суд звільнив його від відбування основного покарання з випробувальним строком три роки.
Крім того, суд ухвалив конфіскувати мобільний телефон, з якого засуджений надсилав повідомлення до Viber-групи.
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А якщо " тцк" не військовослужбовці , то хто вони ?