Продавав "імунітет" від ТЦК за $4 тис.: затримало правоохоронця на Кіровоградщині, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР за сприяння СБУ та керівництва Національної поліції викрили правоохоронця, який "продавав" безперешкодне пересування містом та уникнення доставлення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, правоохоронець пропонував таку "послугу" чоловікам, які не мали бронювання або законних підстав для відстрочки від військової служби. У разі зупинки працівниками поліції "клієнт" мав зателефонувати за визначеним номером. Після цього його нібито повинні були відпустити без доставлення до районного ТЦК та СП.

Такий "імунітет" коштував 4 тис. доларів США.

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Затримання та оголошення підозри

Повідомляється, що 12 липня 2026 року правоохоронця затримано під час одержання чергового хабаря.

Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України).

Фігуранту вже обрано запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою застави. Також вирішується питання про відсторонення його від займаної посади.

Досудове розслідування триває. Працівники ДБР встановлюють інших осіб, які могли бути причетні до схеми.

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Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Кіровоградська обласна прокуратура.