За $8,7 тис. пропонував статус "багатодітного батька": у Києві повідомили про підозру псевдоадвокату

Поліція Києва повідомила про підозру 46-річному чоловіку, який видавав себе за адвоката та за $8,7 тис. обіцяв оформити фіктивний статус багатодітного батька. Також він пропонував незаконний виїзд за кордон за $20 тис.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Поліцію Києва.

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Пропонував різні способи ухилення від мобілізації

46-річний киянин, видаючи себе за адвоката, пропонував чоловікам призовного віку різні способи ухилення від мобілізації та виїзду за межі України.

Так, під час однієї із зустрічей з "клієнтом" він повідомив про можливість "оформити" статус багатодітного батька шляхом фіктивного внесення інформації про третю дитину до державних баз даних.

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За свої послуги він вимагав 8 700$.

Правоохоронці задокументували отримання ділком коштів.

Після цього він прийняв пакет документів, необхідних для реалізації злочинної схеми, та повідомив клієнта про строки внесення фіктивних відомостей до державних реєстрів.



Крім того, встановлено, що чоловік також пропонував іншому клієнту за 20 000$ організувати його доставлення автомобілем до будь-якого міста в країнах Європи.

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