За $8,7 тыс. предлагал статус "многодетного отца": в Киеве сообщили о подозрении псевдоадвокату

Полиция Киева сообщила о предъявлении подозрения 46-летнему мужчине, который выдавал себя за адвоката и за 8,7 тыс. долларов обещал оформить фиктивный статус многодетного родителя. Также он предлагал незаконный выезд за границу за 20 тыс. долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева.

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Предлагал различные способы уклонения от мобилизации

46-летний киевлянин, выдавая себя за адвоката, предлагал мужчинам призывного возраста различные способы уклонения от мобилизации и выезда за пределы Украины.

Так, во время одной из встреч с "клиентом" он сообщил о возможности "оформить" статус многодетного отца путем фиктивного внесения информации о третьем ребенке в государственные базы данных.

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За свои услуги он требовал 8 700$.

Правоохранители зафиксировали факт получения дельцом денежных средств.

После этого он принял пакет документов, необходимых для реализации преступной схемы, и сообщил клиенту о сроках внесения фиктивных сведений в государственные реестры.



Кроме того, установлено, что мужчина также предлагал другому клиенту за 20 000$ организовать его доставку на автомобиле в любой город в странах Европы.

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