За $8,7 тыс. предлагал статус "многодетного отца": в Киеве сообщили о подозрении псевдоадвокату
Полиция Киева сообщила о предъявлении подозрения 46-летнему мужчине, который выдавал себя за адвоката и за 8,7 тыс. долларов обещал оформить фиктивный статус многодетного родителя. Также он предлагал незаконный выезд за границу за 20 тыс. долларов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева.
Предлагал различные способы уклонения от мобилизации
46-летний киевлянин, выдавая себя за адвоката, предлагал мужчинам призывного возраста различные способы уклонения от мобилизации и выезда за пределы Украины.
Так, во время одной из встреч с "клиентом" он сообщил о возможности "оформить" статус многодетного отца путем фиктивного внесения информации о третьем ребенке в государственные базы данных.
За свои услуги он требовал 8 700$.
Правоохранители зафиксировали факт получения дельцом денежных средств.
После этого он принял пакет документов, необходимых для реализации преступной схемы, и сообщил клиенту о сроках внесения фиктивных сведений в государственные реестры.
Кроме того, установлено, что мужчина также предлагал другому клиенту за 20 000$ организовать его доставку на автомобиле в любой город в странах Европы.
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