6 тысяч долларов за побег в Румынию: на Прикарпатье задержали организатора схемы переправки уклонистов. ФОТО
47-летний житель Черниговской области был задержан по подозрению в организации незаконной переправки двух мужчин через государственную границу в Румынию. За свои услуги он требовал по 6 тысяч долларов с каждого клиента.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.
По данным правоохранителей, мужчина хорошо знал обходные маршруты вне пунктов пропуска и инструктировал своих клиентов, как незаконно пересечь высокогорный участок украинско-румынской границы.
"Свои услуги организатор схемы оценил в 6 000 долларов США с каждого клиента. Остальные средства мужчины должны были оплатить уже после успешного прибытия в Румынию", - сообщили пограничники.
Задержали после получения денег
По информации Госпограничной службы, перевозчик встретился с двумя жителями Ивано-Франковской области, чтобы получить часть оговоренной суммы и отвезти их в приграничную зону.
Правоохранители зафиксировали факт получения денег, после чего задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Ему уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу.
В настоящее время продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могли быть причастны к организации канала незаконной переправки через границу.
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