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Новости Фото Выезд мужчин за границу
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6 тысяч долларов за побег в Румынию: на Прикарпатье задержали организатора схемы переправки уклонистов. ФОТО

47-летний житель Черниговской области был задержан по подозрению в организации незаконной переправки двух мужчин через государственную границу в Румынию. За свои услуги он требовал по 6 тысяч долларов с каждого клиента.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

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По данным правоохранителей, мужчина хорошо знал обходные маршруты вне пунктов пропуска и инструктировал своих клиентов, как незаконно пересечь высокогорный участок украинско-румынской границы.

"Свои услуги организатор схемы оценил в 6 000 долларов США с каждого клиента. Остальные средства мужчины должны были оплатить уже после успешного прибытия в Румынию", - сообщили пограничники.

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Жителя Черниговской области задержали за попытку незаконной переправки через границу двух человек
Жителя Черниговской области задержали за попытку незаконной переправки через границу двух человек
Жителя Черниговской области задержали за попытку незаконной переправки через границу двух человек

Задержали после получения денег

По информации Госпограничной службы, перевозчик встретился с двумя жителями Ивано-Франковской области, чтобы получить часть оговоренной суммы и отвезти их в приграничную зону.

Правоохранители зафиксировали факт получения денег, после чего задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Ему уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могли быть причастны к организации канала незаконной переправки через границу.

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Автор: 

Румыния (1321) уклонисты (1383) Черниговская область (1617)
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Топ комментарии
+2
ШО ЗА ДУРНЯ???
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03.07.2026 14:15 Ответить
+1
Кожен ухилянт це потенційний ждун
Кожен ухилянт впевнений, що можна непогано жити і під рюськім міром, тому і не поспішає воювати
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03.07.2026 13:50 Ответить
+1
А чому 6 ухилянтів морди відвернули?
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03.07.2026 14:33 Ответить

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