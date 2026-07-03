6 тысяч долларов за побег в Румынию: на Прикарпатье задержали организатора схемы переправки уклонистов. ФОТО

47-летний житель Черниговской области был задержан по подозрению в организации незаконной переправки двух мужчин через государственную границу в Румынию. За свои услуги он требовал по 6 тысяч долларов с каждого клиента.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

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По данным правоохранителей, мужчина хорошо знал обходные маршруты вне пунктов пропуска и инструктировал своих клиентов, как незаконно пересечь высокогорный участок украинско-румынской границы.

"Свои услуги организатор схемы оценил в 6 000 долларов США с каждого клиента. Остальные средства мужчины должны были оплатить уже после успешного прибытия в Румынию", - сообщили пограничники.

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Задержали после получения денег

По информации Госпограничной службы, перевозчик встретился с двумя жителями Ивано-Франковской области, чтобы получить часть оговоренной суммы и отвезти их в приграничную зону.

Правоохранители зафиксировали факт получения денег, после чего задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Ему уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могли быть причастны к организации канала незаконной переправки через границу.

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