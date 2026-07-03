$6 тисяч за втечу до Румунії: на Прикарпатті затримали організатора схеми переправлення ухилянтів. ФОТО
47-річного жителя Чернігівської області затримали за підозрою в організації незаконного переправлення двох чоловіків через державний кордон до Румунії. За свої послуги він вимагав по 6 тисяч доларів із кожного клієнта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.
За даними правоохоронців, чоловік добре знав обхідні маршрути поза пунктами пропуску та інструктував своїх клієнтів, як незаконно перетнути високогірну ділянку українсько-румунського кордону.
"Свої послуги організатор схеми оцінив у 6 000 доларів США з кожного клієнта. Решту коштів чоловіки мали сплатити вже після успішного потрапляння до Румунії", – повідомили прикордонники.
Затримали після отримання грошей
За інформацією Держприкордонслужби, переправник зустрівся з двома жителями Івано-Франківської області, щоб отримати частину обумовленої суми та відвезти їх у прикордоння.
Правоохоронці задокументували факт отримання грошей, після чого затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Йому вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон.
Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли бути причетними до організації каналу незаконного переправлення через кордон.
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