$6 тисяч за втечу до Румунії: на Прикарпатті затримали організатора схеми переправлення ухилянтів. ФОТО

47-річного жителя Чернігівської області затримали за підозрою в організації незаконного переправлення двох чоловіків через державний кордон до Румунії. За свої послуги він вимагав по 6 тисяч доларів із кожного клієнта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

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За даними правоохоронців, чоловік добре знав обхідні маршрути поза пунктами пропуску та інструктував своїх клієнтів, як незаконно перетнути високогірну ділянку українсько-румунського кордону.

"Свої послуги організатор схеми оцінив у 6 000 доларів США з кожного клієнта. Решту коштів чоловіки мали сплатити вже після успішного потрапляння до Румунії", – повідомили прикордонники.

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Затримали після отримання грошей

За інформацією Держприкордонслужби, переправник зустрівся з двома жителями Івано-Франківської області, щоб отримати частину обумовленої суми та відвезти їх у прикордоння.

Правоохоронці задокументували факт отримання грошей, після чого затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Йому вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли бути причетними до організації каналу незаконного переправлення через кордон.

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