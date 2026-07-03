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Новини Фото Виїзд чоловіків за кордон
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$6 тисяч за втечу до Румунії: на Прикарпатті затримали організатора схеми переправлення ухилянтів. ФОТО

47-річного жителя Чернігівської області затримали за підозрою в організації незаконного переправлення двох чоловіків через державний кордон до Румунії. За свої послуги він вимагав по 6 тисяч доларів із кожного клієнта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

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За даними правоохоронців, чоловік добре знав обхідні маршрути поза пунктами пропуску та інструктував своїх клієнтів, як незаконно перетнути високогірну ділянку українсько-румунського кордону.

"Свої послуги організатор схеми оцінив у 6 000 доларів США з кожного клієнта. Решту коштів чоловіки мали сплатити вже після успішного потрапляння до Румунії", – повідомили прикордонники.

Читайте: За місяць понад тисячу людей намагалися незаконно перетнути кордон України, - Демченко

Жителя Чернігівщини затримали за спробу незаконного переправлення через кордон двох осіб
Жителя Чернігівщини затримали за спробу незаконного переправлення через кордон двох осіб
Жителя Чернігівщини затримали за спробу незаконного переправлення через кордон двох осіб

Затримали після отримання грошей

За інформацією Держприкордонслужби, переправник зустрівся з двома жителями Івано-Франківської області, щоб отримати частину обумовленої суми та відвезти їх у прикордоння.

Правоохоронці задокументували факт отримання грошей, після чого затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Йому вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли бути причетними до організації каналу незаконного переправлення через кордон.

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Автор: 

Румунія (1433) ухилянти (1454) Чернігівська область (1411)
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Топ коментарі
+2
ШО ЗА ДУРНЯ???
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03.07.2026 14:15 Відповісти
+1
Кожен ухилянт це потенційний ждун
Кожен ухилянт впевнений, що можна непогано жити і під рюськім міром, тому і не поспішає воювати
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03.07.2026 13:50 Відповісти
+1
А чому 6 ухилянтів морди відвернули?
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03.07.2026 14:33 Відповісти

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