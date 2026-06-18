За $24 тисячі обіцяли втечу за кордон: на Рівненщині судитимуть двох переправників

У Сарнах на Рівненщині завершили розслідування справи щодо двох жителів Закарпатської області, яких обвинувачують в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Рівненської області.

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Обіцяли доправити до Євросоюзу

Слідчі встановили, що 41-річний закарпатець розробив схему переправлення двох чоловіків призовного віку до країн Європейського Союзу. До реалізації плану він залучив свого 51-річного спільника.

За даними правоохоронців, за незаконний виїзд за межі України організатори планували отримати 24 тисячі доларів.

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Затримали під час перевезення

23 січня 51-річний фігурант на автомобілі Ford Focus прибув до Сарн, де мав зустрітися з військовозобов’язаними та доправити їх далі за маршрутом.

Втім реалізувати задум не вдалося. Під час перевезення чоловіків правоохоронці затримали підозрюваного поблизу Рівного.

Справу передали до суду

Обом жителям Закарпатської області повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчинена за попередньою змовою групою осіб із корисливих мотивів.

Суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Один із підозрюваних скористався цією можливістю, інший досі перебуває у слідчому ізоляторі.

Наразі досудове розслідування завершене, а обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі.

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