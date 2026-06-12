За вивезення ухилянтів до Молдови організатор схеми отримав понад 42 тисячі доларів, - прокуратура. ФОТО

Сумська окружна прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо 40-річного жителя Сум, якого обвинувачують в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила Прокуратура Сумської області.

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Чоловіків мали переправити до Молдови

За даними слідства, обвинувачений погодився організувати виїзд трьох військовозобов’язаних поза офіційними пунктами пропуску до Республіки Молдова.

Для реалізації схеми він залучив спільників. Один із них проживав у прикордонному регіоні, інший координував дії з-за кордону.

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Військовозобов’язаних везли в обхід блокпостів

Слідчі встановили, що чоловік на власному автомобілі вивіз клієнтів із Сумської області, оминаючи встановлені блокпости.

Надалі він мав доставити їх до державного кордону для незаконного перетину.

Втім правоохоронці викрили схему та зірвали її реалізацію.

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За послуги заплатили понад 42 тисячі доларів

За інформацією прокуратури, за безперешкодний виїзд з України троє чоловіків заплатили координатору схеми 42 тисячі 500 доларів США.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

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