За вывоз уклонистов в Молдову организатор схемы получил более 42 тысяч долларов, - прокуратура. ФОТО

Сумская окружная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении 40-летнего жителя Сум, которого обвиняют в организации незаконной переправки военнообязанных через государственную границу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Прокуратура Сумской области.

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Мужчин должны были переправить в Молдову

По данным следствия, обвиняемый согласился организовать выезд трех военнообязанных вне официальных пунктов пропуска в Республику Молдова.

Для реализации схемы он привлек сообщников. Один из них проживал в приграничном регионе, другой координировал действия из-за границы.

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Военнообязанных везли в обход блокпостов

Следователи установили, что мужчина на собственном автомобиле вывозил клиентов из Сумской области, обходя установленные блокпосты.

В дальнейшем он должен был доставить их к государственной границе для незаконного пересечения.

Однако правоохранители раскрыли схему и сорвали ее реализацию.

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За услуги заплатили более 42 тысяч долларов

По информации прокуратуры, за беспрепятственный выезд из Украины трое мужчин заплатили координатору схемы 42 тысячи 500 долларов США.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

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