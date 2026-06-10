За $16 тысяч лесник в Ровенской области переправлял мужчин в Беларусь, - ГБР
Бывшего лесничего и его сообщника будут судить в Ровенской области за организацию незаконной переправки мужчин в Беларусь.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Государственном бюро расследований.
По данным следствия, в начале 2026 года мужчины организовали схему незаконного выезда военнообязанных за пределы Украины. Чиновник подбирал желающих пересечь границу, а благодаря знанию приграничной местности сопровождал их в Беларусь.
Стоимость такой "услуги" составляла 8 тысяч долларов с человека.
Как раскрыли схему
15 февраля сотрудники ГБР зафиксировали переправку двух мужчин в пограничную зону.
За это организаторы получили 16 тысяч долларов. Обоих фигурантов задержали с поличным.
Во время задержания и обысков у лесника правоохранители обнаружили незарегистрированную охотничью винтовку и патроны к ней. После разоблачения мужчину уволили с работы.
Что грозит обвиняемым
Следствие установило, что оба фигуранта участвовали в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины по предварительному сговору и из корыстных побуждений.
Кроме того, бывшему лесничему инкриминируют незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов.
Оба обвиняемых признали свою вину и перечислили на нужды Вооруженных сил Украины 890 тысяч гривен – сумму, эквивалентную внесенному залогу.
Обвинительный акт уже направлен в суд. Санкции инкриминируемых статей предусматривают от семи до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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