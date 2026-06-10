За $16 тысяч лесник в Ровенской области переправлял мужчин в Беларусь, - ГБР

Бывшего лесничего и его сообщника будут судить в Ровенской области за организацию незаконной переправки мужчин в Беларусь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

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По данным следствия, в начале 2026 года мужчины организовали схему незаконного выезда военнообязанных за пределы Украины. Чиновник подбирал желающих пересечь границу, а благодаря знанию приграничной местности сопровождал их в Беларусь.

Стоимость такой "услуги" составляла 8 тысяч долларов с человека.

Как раскрыли схему

15 февраля сотрудники ГБР зафиксировали переправку двух мужчин в пограничную зону.

За это организаторы получили 16 тысяч долларов. Обоих фигурантов задержали с поличным.

Во время задержания и обысков у лесника правоохранители обнаружили незарегистрированную охотничью винтовку и патроны к ней. После разоблачения мужчину уволили с работы.

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Что грозит обвиняемым

Следствие установило, что оба фигуранта участвовали в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины по предварительному сговору и из корыстных побуждений.

Кроме того, бывшему лесничему инкриминируют незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов.

Оба обвиняемых признали свою вину и перечислили на нужды Вооруженных сил Украины 890 тысяч гривен – сумму, эквивалентную внесенному залогу.

Обвинительный акт уже направлен в суд. Санкции инкриминируемых статей предусматривают от семи до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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