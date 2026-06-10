За $16 тисяч майстер лісу на Рівненщині переправляв чоловіків до Білорусі, - ДБР

Колишнього майстра лісу та його спільника судитимуть на Рівненщині за організацію незаконного переправлення чоловіків до Білорусі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

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За даними слідства, на початку 2026 року чоловіки організували схему незаконного виїзду військовозобов’язаних за межі України. Посадовець підшуковував охочих перетнути кордон, а завдяки знанню прикордонної місцевості супроводжував їх до Білорусі.

Вартість такої "послуги" становила 8 тисяч доларів з людини.

Як викрили схему

15 лютого працівники ДБР задокументували переправлення двох чоловіків до прикордонної смуги.

За це організатори отримали 16 тисяч доларів. Обох фігурантів затримали на гарячому.

Під час затримання та обшуків у майстра лісу правоохоронці виявили незареєстровану мисливську гвинтівку та набої до неї. Після викриття чоловіка звільнили з роботи.

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Що загрожує обвинуваченим

Слідство встановило, що обидва фігуранти брали участь в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України за попередньою змовою та з корисливих мотивів.

Крім того, колишньому майстру лісу інкримінують незаконне зберігання та носіння вогнепальної зброї та боєприпасів.

Обидва обвинувачені визнали свою вину та перерахували на потреби Збройних сил України 890 тисяч гривень – суму, еквівалентну внесеній заставі.

Обвинувальний акт уже скерували до суду. Санкції інкримінованих статей передбачають від семи до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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