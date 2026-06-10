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За $10 000 в обход пропускных пунктов: в Киеве военный пытался переправить знакомого в Молдову. ФОТОрепортаж

В Киеве правоохранители разоблачили и задержали военнослужащего, организовавшего схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины.

Он планировал нелегально вывезти своего знакомого в Молдову в обход официальных пунктов пропуска, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

По материалам следствия, стоимость нелегального трансфера составляла 10 000 долларов США. За эти средства фигурант разработал следующий план:

  • лично сопроводить "клиента" на собственном автомобиле из столицы в город Умань Черкасской области;

  • в Умани передать мужчину своим сообщникам ("своим людям");

  • обеспечить беспрепятственное пересечение украинско-молдавской границы вне пунктов пропуска.

Реализовать схему до конца не удалось. Силовики задержали военнослужащего "на горячем" сразу после получения всей суммы неправомерной выгоды в размере 10 000 долларов.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении задержанному уведомления о подозрении - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины - и избрании ему меры пресечения. Следственные действия продолжаются для установления других лиц, которые могут быть причастны к этой схеме.

В Киеве задержали военного: просил $10 000 за побег в Молдову
В Киеве задержали военного: просил $10 000 за побег в Молдову
В Киеве задержали военного: просил $10 000 за побег в Молдову

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Перекрыли трансфер к границе за $13 тысяч: в Одесской области задержали трех участников схемы. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

Киев (26442) Молдова (2006) Нацполиция (16974)
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Ринок викупу життя данного Богом у звичайного мародера(а їх туєва хуча) став найприбутковішим ринком заручників, ні тобі покарань, ні тобі податків, ні тобі вимог МВФ, ЄК, Світового банку припинити це злодійство в обмін на отриманя кредитів.
Жахлива історія коли твоє життя коштує більше ніж тиж ти можеш заробити аби викупити себе в того, хто його тобі НЕ давав. Мерзенна, страшна історія духовного занепаду і антилюдяності(
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10.06.2026 16:47 Ответить
Жорстокий ворог щодня вбиває, ранить, катує наших співвітчизників. Що в такій ситуації має робити дорослий чоловік? Як гадаєте?
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10.06.2026 17:09 Ответить
Никада так харашо не жили украинцы как при Зелёнском. 10 штук зелени за пеший тур в ближнее зарубежье . И от уставших ат вайны туристов атбоя нет.
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10.06.2026 17:41 Ответить
 
 