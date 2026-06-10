За $10 000 в обход пропускных пунктов: в Киеве военный пытался переправить знакомого в Молдову. ФОТОрепортаж

В Киеве правоохранители разоблачили и задержали военнослужащего, организовавшего схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины.

Он планировал нелегально вывезти своего знакомого в Молдову в обход официальных пунктов пропуска, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

По материалам следствия, стоимость нелегального трансфера составляла 10 000 долларов США. За эти средства фигурант разработал следующий план:

лично сопроводить "клиента" на собственном автомобиле из столицы в город Умань Черкасской области;

в Умани передать мужчину своим сообщникам ("своим людям");

обеспечить беспрепятственное пересечение украинско-молдавской границы вне пунктов пропуска.

Реализовать схему до конца не удалось. Силовики задержали военнослужащего "на горячем" сразу после получения всей суммы неправомерной выгоды в размере 10 000 долларов.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении задержанному уведомления о подозрении - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины - и избрании ему меры пресечения. Следственные действия продолжаются для установления других лиц, которые могут быть причастны к этой схеме.







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