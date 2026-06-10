За $10 000 в обход пропускных пунктов: в Киеве военный пытался переправить знакомого в Молдову. ФОТОрепортаж
В Киеве правоохранители разоблачили и задержали военнослужащего, организовавшего схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины.
Он планировал нелегально вывезти своего знакомого в Молдову в обход официальных пунктов пропуска, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
По материалам следствия, стоимость нелегального трансфера составляла 10 000 долларов США. За эти средства фигурант разработал следующий план:
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лично сопроводить "клиента" на собственном автомобиле из столицы в город Умань Черкасской области;
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в Умани передать мужчину своим сообщникам ("своим людям");
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обеспечить беспрепятственное пересечение украинско-молдавской границы вне пунктов пропуска.
Реализовать схему до конца не удалось. Силовики задержали военнослужащего "на горячем" сразу после получения всей суммы неправомерной выгоды в размере 10 000 долларов.
В настоящее время решается вопрос о предъявлении задержанному уведомления о подозрении - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины - и избрании ему меры пресечения. Следственные действия продолжаются для установления других лиц, которые могут быть причастны к этой схеме.
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