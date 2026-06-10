За $10 000 в обхід пропускних пунктів: у Києві військовий намагався переправити знайомого до Молдови. ФОТОрепортаж

У Києві правоохоронці викрили та затримали військовослужбовця, який організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Він планував нелегально вивезти свого знайомого до Молдови в обхід офіційних пунктів пропуску, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За матеріалами слідства, вартість нелегального трансферу становила 10 000 доларів США. За ці кошти фігурант розробив наступний план:

особисто супроводити "клієнта" на власному автомобілі зі столиці до міста Умань Черкаської області;

в Умані передати чоловіка своїм спільникам ("своїм людям");

забезпечити безперешкодний перетин українсько-молдовського кордону поза межами пунктів пропуску.

Реалізувати схему до кінця не вдалося. Силовики затримали військовослужбовця "на гарячому" одразу після одержання всієї суми неправомірної вигоди у розмірі 10 000 доларів.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, - незаконне переправлення осіб через державний кордон України та обрання йому запобіжного заходу. Слідчі дії тривають для встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до цієї схеми.







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