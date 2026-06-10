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Новини Фото Викрили переправників ухилянтів
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За $10 000 в обхід пропускних пунктів: у Києві військовий намагався переправити знайомого до Молдови. ФОТОрепортаж

У Києві правоохоронці викрили та затримали військовослужбовця, який організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Він планував нелегально вивезти свого знайомого до Молдови в обхід офіційних пунктів пропуску, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За матеріалами слідства, вартість нелегального трансферу становила 10 000 доларів США. За ці кошти фігурант розробив наступний план:

  • особисто супроводити "клієнта" на власному автомобілі зі столиці до міста Умань Черкаської області;

  • в Умані передати чоловіка своїм спільникам ("своїм людям");

  • забезпечити безперешкодний перетин українсько-молдовського кордону поза межами пунктів пропуску.

Реалізувати схему до кінця не вдалося. Силовики затримали військовослужбовця "на гарячому" одразу після одержання всієї суми неправомірної вигоди у розмірі 10 000 доларів.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, - незаконне переправлення осіб через державний кордон України та обрання йому запобіжного заходу. Слідчі дії тривають для встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до цієї схеми.

У Києві затримали військового: просив $10 000 за втечу до Молдови
У Києві затримали військового: просив $10 000 за втечу до Молдови
У Києві затримали військового: просив $10 000 за втечу до Молдови

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Автор: 

Київ (20860) Молдова (2200) Нацполіція (15752)
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Ринок викупу життя данного Богом у звичайного мародера(а їх туєва хуча) став найприбутковішим ринком заручників, ні тобі покарань, ні тобі податків, ні тобі вимог МВФ, ЄК, Світового банку припинити це злодійство в обмін на отриманя кредитів.
Жахлива історія коли твоє життя коштує більше ніж тиж ти можеш заробити аби викупити себе в того, хто його тобі НЕ давав. Мерзенна, страшна історія духовного занепаду і антилюдяності(
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10.06.2026 16:47 Відповісти
Жорстокий ворог щодня вбиває, ранить, катує наших співвітчизників. Що в такій ситуації має робити дорослий чоловік? Як гадаєте?
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10.06.2026 17:09 Відповісти
Никада так харашо не жили украинцы как при Зелёнском. 10 штук зелени за пеший тур в ближнее зарубежье . И от уставших ат вайны туристов атбоя нет.
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10.06.2026 17:41 Відповісти
А в БСП закатували військового.
https://antikor.ua/articles/843560-v_kievskoj_boljnitse_umer_ranenyj_boets_56-j_brigady_rodnye_obvinjajut_medikov_v_halatnosti

Я думаю, на першому місці має бути людина, нас позбавили тут всіх прав, мою маму скалічив п'яний покидьок не сидить, все куплено в суді, батька виписали з однієї лікарні в жахливому стані, в іншій замордували, забравши телефон і нікого не пускаючи. А тепер я маю кинути маму і йти вмерти за їхні корупційні посади? При тому, що сам обмежено придатний іх хворобами і що в неї більше нікого нема. Я вважаю, треба повернути людям права на пересування, в т.р. і закордон, на життя, свободу і т.д. і припинити тероризм і рекет і кіднепінг на вулицях скасувати рабовласництво і кріпацтво! Ніхто не має право такого влаштовувати в 21 сторіччі. І війни так ніхто не вигравав, зашмагати батогом хворих і непридатних, беззахисних і селян і щоб при цьому не воювали силовики молоді відставники охоронці менти більшість офіцерів бики в тилових частинах хто закінчував заклади, кафедри, має право на зброю і т.д. Сказав би ганьба, але це тут вже не допоможе.
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10.06.2026 18:36 Відповісти
 
 