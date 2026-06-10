Поранений військовий помер у столичній лікарні: рідні звинувачують медиків у халатності
У столичній клінічній лікарні швидкої медичної допомоги помер поранений військовий. Його рідні звинувачують лікарів у халатності.
Про це повідомив воїн Сергій Гнезділов, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Через лікарську халатність, не на війні а в серці української столиці помер військовослужбовець моєї бригади Кузнєцов Сергій.
Після відносно легкого поранення уламками він був госпіталізований до КНП "Київська Міська Клінічна Лікарня Швидкої Медичної Допомоги", - зазначив він.
За словами Гнезділова, мама військового не раз просила лікарів звернути увагу на те, що в сина росте температура і погіршується самопочуття.
"У відповідь чула: "А що ви хотіли, це поранення". Сергій потрапив до лікарні з осколковими пораненнями ніг, живота та спини. Був при свідомості, йшов на поправку. Рани, які одразу почали лікувати, майже загоїлися. Натомість на поранення спини, за словами рідних, уваги так і не звернули. Хоча і сам боєць, і його мама постійно просили лікарів почати лікувати спину. Мати витратила більше 30 тис грн на купівлю ліків в аптеці лікарні", - продовжив він.
Коли Сергій скаржився на біль, його переводили в реанімацію і вводили в сон.
"У суботу на світанку він подзвонив матері й сказав, що почувається дуже погано. Розповідав про тривожні передчуття і жахливі сни. Хвилювався за двох своїх котиків, які залишилися на фронті. Допомогти йому було нікому. Настали вихідні.
У понеділок Сергію зробили кардіограму. За словами матері, лікарі відзначали, що серце працює добре. У вівторок вранці це серце зупинилося. Лікарі лише розвели руками.
Двадцять днів боєць і його мати просили, благали, звертали увагу медиків на проблему. Служба супроводу бригади бачила, що подолати байдужість лікарні неможливо, і розпочала процедуру переведення Сергія до військового шпиталю. До переводу він не дожив декілька годин", - додав Гнезділов.
Військовий закликав дод обʼєктивного розслідування обставин смерті Сергія та притягнення до відповідальності усіх винних.
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