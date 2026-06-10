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Новини Смерть військовослужбовця
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Поранений військовий помер у столичній лікарні: рідні звинувачують медиків у халатності

Смерть військового у столичній лікарні: медиків звинувачують у халатності

У столичній клінічній лікарні швидкої медичної допомоги помер поранений військовий. Його рідні звинувачують лікарів у халатності.

Про це повідомив воїн Сергій Гнезділов, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Через лікарську халатність, не на війні а в серці української столиці помер військовослужбовець моєї бригади Кузнєцов Сергій.

Після відносно легкого поранення уламками він був госпіталізований до КНП "Київська Міська Клінічна Лікарня Швидкої Медичної Допомоги", - зазначив він.

За словами Гнезділова, мама військового не раз просила лікарів звернути увагу на те, що в сина росте температура і погіршується самопочуття.

"У відповідь чула: "А що ви хотіли, це поранення". Сергій потрапив до лікарні з осколковими пораненнями ніг, живота та спини. Був при свідомості, йшов на поправку. Рани, які одразу почали лікувати, майже загоїлися. Натомість на поранення спини, за словами рідних, уваги так і не звернули. Хоча і сам боєць, і його мама постійно просили лікарів почати лікувати спину. Мати витратила більше 30 тис грн на купівлю ліків в аптеці лікарні", - продовжив він.

Коли Сергій скаржився на біль, його переводили в реанімацію і вводили в сон.

"У суботу на світанку він подзвонив матері й сказав, що почувається дуже погано. Розповідав про тривожні передчуття і жахливі сни. Хвилювався за двох своїх котиків, які залишилися на фронті. Допомогти йому було нікому. Настали вихідні.

У понеділок Сергію зробили кардіограму. За словами матері, лікарі відзначали, що серце працює добре. У вівторок вранці це серце зупинилося. Лікарі лише розвели руками.

Двадцять днів боєць і його мати просили, благали, звертали увагу медиків на проблему. Служба супроводу бригади бачила, що подолати байдужість лікарні неможливо, і розпочала процедуру переведення Сергія до військового шпиталю. До переводу він не дожив декілька годин", - додав Гнезділов.

Військовий закликав дод обʼєктивного розслідування обставин смерті Сергія та притягнення до відповідальності усіх винних.

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Смерть військового у столичній лікарні: медиків звинувачують у халатності

Автор: 

Київ (20860) смерть (6749) військовослужбовці (5213) Гнезділов Сергій (17)
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Топ коментарі
+4
ворог вміє читати Гугл-карти. не несіть дурниць
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10.06.2026 14:33 Відповісти
+3
І хабарників
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10.06.2026 14:37 Відповісти
+2
Серце української столиці давно стало прибіжищем кацапського підор'я.
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10.06.2026 14:33 Відповісти
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Обов`язково було вказувати назву лікарні? Ворог не спить.
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10.06.2026 14:29 Відповісти
ворог вміє читати Гугл-карти. не несіть дурниць
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10.06.2026 14:33 Відповісти
Шановний ви мабуть відірванні від реалій життя , наши козаки лікуються практично всіх лікарнях як цівильних так і підпорядкованих МО , теж знайшли секрет полишинеля . А тощо паскудне ,мяко кажучі , відношення до хлопців так це дійсно мае місце . Нажаль козака ні повернешь а вот персональну відповідальність нихто ні відміняв .
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10.06.2026 15:08 Відповісти
до цієї назви ще йде номер. їх мінімум 12 штук
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10.06.2026 14:40 Відповісти
КНП "Київська Міська Клінічна Лікарня Швидкої Медичної Допомоги" 12 штук???
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10.06.2026 14:43 Відповісти
Серце української столиці давно стало прибіжищем кацапського підор'я.
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10.06.2026 14:33 Відповісти
І хабарників
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10.06.2026 14:37 Відповісти
Що за маячня?
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10.06.2026 14:34 Відповісти
це страшна правда
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10.06.2026 14:51 Відповісти
В суботу та неділю в лікарнях,навіть гарних, чергують,або інтерни,або "молоді" лікарі...без опиту..Ліки та увага - тільки за гроші в асортименті...Усі ліки - через ларьки - пункти, які постачаються з гуманітарки, безкоштовних ліків та ліків, наданих лікарні Державою. Книга безоплатних ліків та процедур - у сейфі головного лікаря,засекречена! Якщо у пацієнта немає грошей - єдина надія на організм та Господа Бога. Вся територія лікарень - зона комерційних інтересів Главлікаря та Ко. Під час війни ці процеси стали ще в рази страшніше. Лікарі і раніше не бідували...А зараз це конкретні пани - багатії....з медалями за "бойові" заслуги. Крапка. Не хворійте!!
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10.06.2026 14:41 Відповісти
Якщо у молодого організму ще є шанси, то у тих кому за 50 їх вже відчутно менше.
Незначна травма може перетворитися на вирок.
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10.06.2026 14:59 Відповісти
Я колись потрапив туди, привезла швидка в напівпритомному стані. Завезли в палату, кинули на ліжко, на сусідньому лежав бомжик з гангреною, забрав з того ліжка ковдру, бо в палаті холодно. Сестра здерла з нього ту ковдру і вкрила мене. Потім лікар кожного дня питав в того бомжика - ну що ти гроші знайшов? Той казав ні, в мене нема. Ну то шукай. Бомжик - то відріжте мені ногу, я ж помру. Лікар - щоб відрізати теж треба гроші. В сусідній палаті безперестанно 3 дні кричав чоловік. Сестра заходила і кричала на нього. А потім він помер і його вивозили. Лікар казав мені - що ж ви зразу не сказали, що у вас є гроші, ми б вас поклали в нормальну палату. Я кажу - так я ж нічого не соображав. Лікар - ну ми теж, звідки знаємо, на вас ні годинника, ні статусних речей. Це було десь з 20 років тому. Виглядає, що мало що змінилося.
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10.06.2026 14:53 Відповісти
"Мати витратила більше 30 тис грн на купівлю ліків в аптеці лікарні" - оце й є відповідь на питання, чому так проффесійно лікували. Сам рік тому зіткнувся з такими "ескулапами", на яких по недосвідченості витратив трохи грошей та два місяці незручностей, аж поки нарешті не потрапив до державної лікарні, де питання вирішилося за кілька днів.
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10.06.2026 14:57 Відповісти
Питання в тому, що довести халатність лікарів в судовому порядку дуже- дуже складно, майже неможливо. В Українні не існує незалежної медичної еспертизи. Крім того, лікарі у тих випадках, коли це стосується колег, демонструють професійну солідарність. А ще питання в тому, що судову медицину в юридичних навчальних закладах викладають не дуже добре, а висновки експертів залежать ще від того, як поставлені слідчим питання експертам. Але, у будь якому випадку, на превеликий жаль, воїн, який захищав Україну, помер.
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10.06.2026 15:06 Відповісти
 
 