Раненый военный скончался в столичной больнице: родные обвиняют медиков в халатности

В столичной клинической больнице скорой медицинской помощи скончался раненый военнослужащий. Его родственники обвиняют врачей в халатности.

Об этом сообщил военный Сергей Гнездилов, передает Цензор.НЕТ.

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"Из-за врачебной халатности, не на войне, а в самом сердце украинской столицы скончался военнослужащий моей бригады Кузнецов Сергей.

После относительно легкого ранения осколками он был госпитализирован в КНП "Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи", - отметил он.

По словам Гнездилова, мама военного не раз просила врачей обратить внимание на то, что у сына поднимается температура и ухудшается самочувствие.

"В ответ слышала: "А что вы хотели, это ранение". Сергей попал в больницу с осколочными ранениями ног, живота и спины. Был в сознании, шел на поправку. Раны, которые сразу начали лечить, почти зажили. Зато на ранение спины, по словам родных, внимания так и не обратили. Хотя и сам боец, и его мама постоянно просили врачей начать лечить спину. Мать потратила более 30 тыс. грн на покупку лекарств в аптеке больницы", - продолжил он.

Когда Сергей жаловался на боль, его переводили в реанимацию и вводили в сон.

"В субботу на рассвете он позвонил матери и сказал, что чувствует себя очень плохо. Рассказывал о тревожных предчувствиях и ужасных снах. Переживал за двух своих котиков, которые остались на фронте. Помочь ему было некому. Наступили выходные.

В понедельник Сергею сделали кардиограмму. По словам матери, врачи отмечали, что сердце работает хорошо. Во вторник утром это сердце остановилось. Врачи лишь развели руками.

Двадцать дней боец и его мать просили, умоляли, обращали внимание медиков на проблему. Служба сопровождения бригады видела, что преодолеть равнодушие больницы невозможно, и начала процедуру перевода Сергея в военный госпиталь. До перевода он не дожил несколько часов", - добавил Гнездилов.

Военный призвал к объективному расследованию обстоятельств смерти Сергея и привлечению к ответственности всех виновных.

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