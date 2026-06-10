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Новости Смерть военнослужащего
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Раненый военный скончался в столичной больнице: родные обвиняют медиков в халатности

Смерть военного в столичной больнице: медиков обвиняют в халатности

В столичной клинической больнице скорой медицинской помощи скончался раненый военнослужащий. Его родственники обвиняют врачей в халатности.

Об этом сообщил военный Сергей Гнездилов, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Из-за врачебной халатности, не на войне, а в самом сердце украинской столицы скончался военнослужащий моей бригады Кузнецов Сергей.

После относительно легкого ранения осколками он был госпитализирован в КНП "Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи", - отметил он.

По словам Гнездилова, мама военного не раз просила врачей обратить внимание на то, что у сына поднимается температура и ухудшается самочувствие.

"В ответ слышала: "А что вы хотели, это ранение". Сергей попал в больницу с осколочными ранениями ног, живота и спины. Был в сознании, шел на поправку. Раны, которые сразу начали лечить, почти зажили. Зато на ранение спины, по словам родных, внимания так и не обратили. Хотя и сам боец, и его мама постоянно просили врачей начать лечить спину. Мать потратила более 30 тыс. грн на покупку лекарств в аптеке больницы", - продолжил он.

Когда Сергей жаловался на боль, его переводили в реанимацию и вводили в сон.

"В субботу на рассвете он позвонил матери и сказал, что чувствует себя очень плохо. Рассказывал о тревожных предчувствиях и ужасных снах. Переживал за двух своих котиков, которые остались на фронте. Помочь ему было некому. Наступили выходные.

В понедельник Сергею сделали кардиограмму. По словам матери, врачи отмечали, что сердце работает хорошо. Во вторник утром это сердце остановилось. Врачи лишь развели руками.

Двадцать дней боец и его мать просили, умоляли, обращали внимание медиков на проблему. Служба сопровождения бригады видела, что преодолеть равнодушие больницы невозможно, и начала процедуру перевода Сергея в военный госпиталь. До перевода он не дожил несколько часов", - добавил Гнездилов.

Военный призвал к объективному расследованию обстоятельств смерти Сергея и привлечению к ответственности всех виновных.

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Смерть военного в столичной больнице: медиков обвиняют в халатности

Автор: 

Киев (26442) смерть (9123) военнослужащие (6508) Сергей Гнездилов (18)
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Топ комментарии
+6
ворог вміє читати Гугл-карти. не несіть дурниць
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10.06.2026 14:33 Ответить
+5
І хабарників
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10.06.2026 14:37 Ответить
+4
В суботу та неділю в лікарнях,навіть гарних, чергують,або інтерни,або "молоді" лікарі...без опиту..Ліки та увага - тільки за гроші в асортименті...Усі ліки - через ларьки - пункти, які постачаються з гуманітарки, безкоштовних ліків та ліків, наданих лікарні Державою. Книга безоплатних ліків та процедур - у сейфі головного лікаря,засекречена! Якщо у пацієнта немає грошей - єдина надія на організм та Господа Бога. Вся територія лікарень - зона комерційних інтересів Главлікаря та Ко. Під час війни ці процеси стали ще в рази страшніше. Лікарі і раніше не бідували...А зараз це конкретні пани - багатії....з медалями за "бойові" заслуги. Крапка. Не хворійте!!
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10.06.2026 14:41 Ответить
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Обов`язково було вказувати назву лікарні? Ворог не спить.
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10.06.2026 14:29 Ответить
ворог вміє читати Гугл-карти. не несіть дурниць
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10.06.2026 14:33 Ответить
Шановний ви мабуть відірванні від реалій життя , наши козаки лікуються практично всіх лікарнях як цівильних так і підпорядкованих МО , теж знайшли секрет полишинеля . А тощо паскудне ,мяко кажучі , відношення до хлопців так це дійсно мае місце . Нажаль козака ні повернешь а вот персональну відповідальність нихто ні відміняв .
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10.06.2026 15:08 Ответить
до цієї назви ще йде номер. їх мінімум 12 штук
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10.06.2026 14:40 Ответить
КНП "Київська Міська Клінічна Лікарня Швидкої Медичної Допомоги" 12 штук???
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10.06.2026 14:43 Ответить
Серце української столиці давно стало прибіжищем кацапського підор'я.
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10.06.2026 14:33 Ответить
І хабарників
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10.06.2026 14:37 Ответить
Що за маячня?
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10.06.2026 14:34 Ответить
це страшна правда
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10.06.2026 14:51 Ответить
В суботу та неділю в лікарнях,навіть гарних, чергують,або інтерни,або "молоді" лікарі...без опиту..Ліки та увага - тільки за гроші в асортименті...Усі ліки - через ларьки - пункти, які постачаються з гуманітарки, безкоштовних ліків та ліків, наданих лікарні Державою. Книга безоплатних ліків та процедур - у сейфі головного лікаря,засекречена! Якщо у пацієнта немає грошей - єдина надія на організм та Господа Бога. Вся територія лікарень - зона комерційних інтересів Главлікаря та Ко. Під час війни ці процеси стали ще в рази страшніше. Лікарі і раніше не бідували...А зараз це конкретні пани - багатії....з медалями за "бойові" заслуги. Крапка. Не хворійте!!
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10.06.2026 14:41 Ответить
Якщо у молодого організму ще є шанси, то у тих кому за 50 їх вже відчутно менше.
Незначна травма може перетворитися на вирок.
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10.06.2026 14:59 Ответить
Я колись потрапив туди, привезла швидка в напівпритомному стані. Завезли в палату, кинули на ліжко, на сусідньому лежав бомжик з гангреною, забрав з того ліжка ковдру, бо в палаті холодно. Сестра здерла з нього ту ковдру і вкрила мене. Потім лікар кожного дня питав в того бомжика - ну що ти гроші знайшов? Той казав ні, в мене нема. Ну то шукай. Бомжик - то відріжте мені ногу, я ж помру. Лікар - щоб відрізати теж треба гроші. В сусідній палаті безперестанно 3 дні кричав чоловік. Сестра заходила і кричала на нього. А потім він помер і його вивозили. Лікар казав мені - що ж ви зразу не сказали, що у вас є гроші, ми б вас поклали в нормальну палату. Я кажу - так я ж нічого не соображав. Лікар - ну ми теж, звідки знаємо, на вас ні годинника, ні статусних речей. Це було десь з 20 років тому. Виглядає, що мало що змінилося.
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10.06.2026 14:53 Ответить
"Мати витратила більше 30 тис грн на купівлю ліків в аптеці лікарні" - оце й є відповідь на питання, чому так проффесійно лікували. Сам рік тому зіткнувся з такими "ескулапами", на яких по недосвідченості витратив трохи грошей та два місяці незручностей, аж поки нарешті не потрапив до державної лікарні, де питання вирішилося за кілька днів.
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10.06.2026 14:57 Ответить
Питання в тому, що довести халатність лікарів в судовому порядку дуже- дуже складно, майже неможливо. В Українні не існує незалежної медичної еспертизи. Крім того, лікарі у тих випадках, коли це стосується колег, демонструють професійну солідарність. А ще питання в тому, що судову медицину в юридичних навчальних закладах викладають не дуже добре, а висновки експертів залежать ще від того, як поставлені слідчим питання експертам. Але, у будь якому випадку, на превеликий жаль, воїн, який захищав Україну, помер.
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10.06.2026 15:06 Ответить
Україна йому за то заплатила.
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10.06.2026 15:21 Ответить
Особлива підлість, коли втікачі зловтішаються! Ми в свій час розберемося і з *********** і з такими лікарями, тільки ти ніколи не притуляй себе до українців! Ти зрадив і втік! Таких як ти теж вирахуємо і дамо вам оцінку! Не тобі лізти сюди з коментарями! Ти втратив право!
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10.06.2026 15:45 Ответить
Прямо зараз дзвонив товаришу, який отримав суттєві поранення під Сєвєродонецьком, ще й отруївся фосфором, яким їх бомбили. Досі не втиягли з нього осколки, почалися проблеми з мозоком та багато іншого... Держава ні копійки не дає! Треба на операцію 250000 грн. Не лікують! Просто посилають... Мінветеранів то взагалі жлобня кончена! Його побратим теж поранений требував свої пільги на операцію, ті викликали мусорів, які його ********** та погрожували засадити... Отаке!
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10.06.2026 15:33 Ответить
 
 